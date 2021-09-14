Привід стати аналізи: лікар назвала топ-3 головних симптому залізодефіциту⠀

Чим небезпечна залізодефіцитна анемія? Як мінімум тим, що може свідчити про серйозні захворювання, в тому числі онкологічні.

Що робити? Не пускати цей процес на самоплив. Розбиратися і усувати причини і заповнювати дефіцити. Причин може бути багато, але почати варто з трьох.

Про що може говорити постійна втома (фото: pexels.com)

Є швидкий спосіб: лікар розповіла, як легко прибрати дефіцит заліза

Топ-3 симптоми залізодефіциту, які кожен повинен знати

1. Гіпоксія або зниження кисневої ємності крові, тобто коли кров втрачає здатність приєднувати до гемоглобіну еритроцитів кисень в слідстві анемії.

Хронічна втома, нестача кисню (коли хочеться вдихнути глибше), сонливість, млявість, часто хочеться позіхати.

2. Бліда, тьмяна, суха шкіра.

Як би ви її не підбадьорювали дорогими кремами і ін'єкціями, ефекту процедур вистачає не треба.

3. Задишка при невеликих фізичних навантаженнях або навіть в спокої.

Можете без задишки піднятися хоча б на 5 поверх, вже непогано.

Якщо відзначили у себе один або всі три симптоми - це серйозний привід здати аналізи.⠀