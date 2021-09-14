Повод стать анализы: врач назвала топ-3 главных симптома железодефицита⠀

Чем опасна железодефицитная анемия? Как минимум тем, что может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, в том числе онкологических.

Что делать? Не пускать этот процесс на самотек. Разбираться и устранять причины и восполнять дефициты. Причин может быть много, но начать стоит с трех.

О чем может говорить постоянная усталость (фото: pexels.com)

Есть быстрый способ: врач рассказала, как легко убрать дефицит железа

Топ-3 симптома железодефицита, которые каждый должен знать

1. Гипоксия или снижение кислородной емкости крови, т. е. когда кровь теряет способность присоединять к гемоглобину эритроцитов кислород в следствии анемии.

Хроническая усталость, нехватка кислорода (когда хочется вдохнуть поглубже), сонливость, вялость, часто хочется зевать.

2. Бледная, тусклая, сухая кожа.

Как бы вы ее не подбадривали дорогими кремами и инъекциями, эффекта процедур хватает не надовго.

3. Одышка при небольших физических нагрузках или даже в покое.

Можете без одышки подняться хотя бы на 5 этаж, уже неплохо.

Если отметили у себя один или все три симптома - это серьезный повод сдать анализы.⠀