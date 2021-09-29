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Припиніть їсти це негайно: дієтолог назвала топ-3 продукти, які варто прибрати з раціону

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Середа 29 вересня 2021 18:09
Припиніть їсти це негайно: дієтолог назвала топ-3 продукти, які варто прибрати з раціону Хліб варто обирати безглютеновий (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Є три продукти, які фахівці з харчування радять виключати зі свого раціону хоча б на час оздоровчих програм: прості цукру, глютен і молочний білок.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог і дієтолог Марина Сергєєва.

Я трохи лукавлю, коли пишу в своїх рекомендаціях: виключити на 2-3 місяці глютен, козеїн і цукор. Я дуже сподіваюся, що це увійде в звичку - і ви не захочете повернутися до цих продуктів і після оздоровчої програми. Розберемося, наприклад, з глютеном.

Припиніть їсти це негайно: дієтолог назвала топ-3 продукти, які варто прибрати з раціонуДієтолог Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

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Кому точно протипоказаний глютен:

  • якщо є аутоімунні захворювання (аутоімунний тиреоїдит, ревматоїдний артрит, псоріаз і т. д.)
  • целіакія
  • непереносимість глютену
  • синдром роздратованого кишечника, підвищена проникність кишечника
  • захворювання шлунково-кишкового тракту
  • цукровий діабет, інсулінорезистентність
  • зайва вага
  • акне та інші висипання на шкірі

Що таке глютен? Це рослинний білок. Його ще називають клейковиною. Міститься в пшениці, житі, ячмені, вівсі. Тобто, всі каші і макаронні з цих злаків будуть містити глютен.

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Чим він такий шкідливий? Чисто механічно, клейковина - це клей, які склеює ворсинки в тонкому кишечнику і заважає нормальному травленню.

Якщо копнути в сторону аутоімунних захворювань, то він порушує проникність кишкової стінки. Синдром "дірявого" кишечника - це дія і глютену в тому числі.

Припиніть їсти це негайно: дієтолог назвала топ-3 продукти, які варто прибрати з раціонуЯкщо і випічка, то без клютена (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

  • Дірявий кишечник - це відкриті двері для бактерій, вірусів і паразитів. Більш того, сам глютен провокує аутоімунну агресію. Спочатку імунні клітини нападають на нього, тому що він проникає через стінку кишечника в кровотік.
  • А потім цей хитрун мімікрує маскуючись під клітини нашого організму. Імунна система перестає розрізняти свій-чужий і починає нападати на клітини наших органів.
  • Так, наприклад, буває при аутоімунному тиреодиті, коли імунітет нападає на клітини щитовидної залози. Теж саме відбувається і з іншими органами.

Раніше нутриціолог назвала продукти для нормалізації менструального циклу.

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