Припиніть їсти це негайно: дієтолог назвала топ-3 продукти, які варто прибрати з раціону

Є три продукти, які фахівці з харчування радять виключати зі свого раціону хоча б на час оздоровчих програм: прості цукру, глютен і молочний білок.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог і дієтолог Марина Сергєєва.

Я трохи лукавлю, коли пишу в своїх рекомендаціях: виключити на 2-3 місяці глютен, козеїн і цукор. Я дуже сподіваюся, що це увійде в звичку - і ви не захочете повернутися до цих продуктів і після оздоровчої програми. Розберемося, наприклад, з глютеном.

Дієтолог Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

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Кому точно протипоказаний глютен:

якщо є аутоімунні захворювання (аутоімунний тиреоїдит, ревматоїдний артрит, псоріаз і т. д.)

целіакія

непереносимість глютену

синдром роздратованого кишечника, підвищена проникність кишечника

захворювання шлунково-кишкового тракту

цукровий діабет, інсулінорезистентність

зайва вага

акне та інші висипання на шкірі

Що таке глютен? Це рослинний білок. Його ще називають клейковиною. Міститься в пшениці, житі, ячмені, вівсі. Тобто, всі каші і макаронні з цих злаків будуть містити глютен.

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Чим він такий шкідливий? Чисто механічно, клейковина - це клей, які склеює ворсинки в тонкому кишечнику і заважає нормальному травленню.

Якщо копнути в сторону аутоімунних захворювань, то він порушує проникність кишкової стінки. Синдром "дірявого" кишечника - це дія і глютену в тому числі.

Якщо і випічка, то без клютена (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)