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Все просто: дієтолог розповіла, як позбутися від харчової алергії

Автор: Тетяна Турчанікова

Що робити, якщо у вас харчова алергія? Наприклад, на куряче м'ясо. Перше, що спадає на думку і рекомендує медицина - виключити продукт, який викликав реакцію, з раціону і скористатися антигістамінними препаратами.

Нутриціологія дивиться на цю проблему з іншого боку, розповіла в своєму Instagram нутриціолог і дієтолог Марина Сергєєва.

Чи буває алергія на куряче м'ясо? (фото: pexels.com)

Що таке куряче м'ясо? Це тваринний білок, який, в принципі, повинен легко засвоюватися. Тому його так люблять спортсмени. Легко засвоюватися... Розумієте, до чого хилю? Найчастіша причина будь-якої харчової алергії - це незасвоєння. І найчастіше - саме білка.

Я не буду говорити про генетичну схильність, на моїй практиці таких випадків поки не було. За статистикою - це максимум 10 відсотків з 100.

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Чи варто прибирати білок з раціону? (фото: pexels.com)

Що таке алергічна реакція? Це реакція імунних клітин організму на чужорідний білок. Чужорідний - тому, що він не розщепився. Відповідальність за цей процес лежить на підшлунковій залозі.

Висновок простий: для того, щоб позбутися від алергії, потрібно налагодити процес травлення. Не потрібно боротися з імунітетом і виключати з раціону дуже потрібні і важливі для нас тваринні білки. Варто звернутися до фахівця, що допоможет налагодити травлення.

Раніше нутриціолог розсекретила рецепт зілля для росту волосся на аптечних травах.

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