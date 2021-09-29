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Проста і корисна: нутриціолог дала рецепт кращої страви для суглобів і кісток

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Середа 29 вересня 2021 20:05
Проста і корисна: нутриціолог дала рецепт кращої страви для суглобів і кісток Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Як зміцнити суглоби і кістки в домашніх умовах, без особливих добавок, просто використовуючи силу корисних продуктів?

Нутриціолог, фахівець з харчування, Анна Біоторіум у своєму Instagram поділилася корисною страву, яку легко готувати - овочевим рагу.

Це рагу насичує позитивною енергією, врівноважує внутрішній баланс, має м'який проносний ефект і благотворно діє на кістково-суглобову систему.

Проста і корисна: нутриціолог дала рецепт кращої страви для суглобів і кістокРагу готується з простих продуктів, доступних кожному (фото: instagram.com/biotorium)

Терміново замінити: лікар назвала продукт, що знищує вітаміни і мінерали в організмі

Овочеве рагу для суглобів і кісток: рецепт

Інгредієнти

  • 1 чашка нарізаних цукіні
  • 1 чашка цвітної капусти
  • 2 ст. л. масла авокадо
  • 1/2 ч. л. насіння кумина
  • 1/2 ч. л. чорного насіння гірчиці
  • 1/2 ч. л. кайенского перцю
  • 1/4 ч. л. куркуми
  • 1/2 ч. л. солі

Проста і корисна: нутриціолог дала рецепт кращої страви для суглобів і кісток

Корисно для всієї родини (фото: pexels.com)

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Приготування:

  1. Поріжте овочі на шматочки. Постарайтеся порізати кожен овоч на шматочки різної форми, що додасть страві більш привабливий вигляд.
  2. У нагріту на середньому вогні глибоку сковороду покладіть масло, потім насіння кумина, гірчиці.
  3. Коли насіння почне потріскувати, додайте кайенский перець і куркуму.
  4. Перемішайте і покладіть овочі і сіль. Добре змішайте зі спеціями.
  5. Зменшіть вогонь до слабкого і закрийте кришкою. Через 5 хвилин перемішайте.
  6. Тушкуйте на маленькому вогні до готовності приблизно протягом 15 хвилин.
  7. Проста і дуже корисна страва готова! Приємного апетиту!

Раніше нутриціолог назвала потужне джерело кальцію для всієї родини.

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