Проста і корисна: нутриціолог дала рецепт кращої страви для суглобів і кісток
Як зміцнити суглоби і кістки в домашніх умовах, без особливих добавок, просто використовуючи силу корисних продуктів?
Нутриціолог, фахівець з харчування, Анна Біоторіум у своєму Instagram поділилася корисною страву, яку легко готувати - овочевим рагу.
Це рагу насичує позитивною енергією, врівноважує внутрішній баланс, має м'який проносний ефект і благотворно діє на кістково-суглобову систему.
Рагу готується з простих продуктів, доступних кожному (фото: instagram.com/biotorium)
Терміново замінити: лікар назвала продукт, що знищує вітаміни і мінерали в організмі
Овочеве рагу для суглобів і кісток: рецепт
Інгредієнти
- 1 чашка нарізаних цукіні
- 1 чашка цвітної капусти
- 2 ст. л. масла авокадо
- 1/2 ч. л. насіння кумина
- 1/2 ч. л. чорного насіння гірчиці
- 1/2 ч. л. кайенского перцю
- 1/4 ч. л. куркуми
- 1/2 ч. л. солі
Корисно для всієї родини (фото: pexels.com)
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Приготування:
- Поріжте овочі на шматочки. Постарайтеся порізати кожен овоч на шматочки різної форми, що додасть страві більш привабливий вигляд.
- У нагріту на середньому вогні глибоку сковороду покладіть масло, потім насіння кумина, гірчиці.
- Коли насіння почне потріскувати, додайте кайенский перець і куркуму.
- Перемішайте і покладіть овочі і сіль. Добре змішайте зі спеціями.
- Зменшіть вогонь до слабкого і закрийте кришкою. Через 5 хвилин перемішайте.
- Тушкуйте на маленькому вогні до готовності приблизно протягом 15 хвилин.
- Проста і дуже корисна страва готова! Приємного апетиту!
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