Простое и полезное: нутрициолог дала рецепт лучшего блюда для суставов и костей
Как укрепить суставы и кости в домашних условиях, без особых добавок, просто используя силу полезных продуктов?
Нутрициолог, специалист по питанию, Анна Биоториум в своем Instagram поделилась полезным блюдом, которое легко готовить, - овощным рагу.
Это рагу насыщает положительной энергией, уравновешивает внутренний баланс, обладает мягким слабительным эффектом и благотворно действует на костно-суставную систему.
Рагу готовится из простых продуктов, доступных каждому (фото: instagram.com/biotorium)
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Овощное рагу для суставов и костей: рецепт
Ингредиенты
- 1 чашка нарезанных цуккини
- 1 чашка цветной капусты
- 2 ст. л. масла авокадо
- 1/2 ч. л. семян кумина
- 1/2 ч. л. черных семян горчицы
- 1/2 ч. л. кайенского перца
- 1/4 ч. л. куркумы
- 1/2 ч. л. соли
Полезно для всей семьи (фото: pexels.com)
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Приготовление:
- Порежьте овощи на кусочки. Постарайтесь порезать каждый овощ на кусочки различной формы, что придаст блюду более привлекательный вид.
- В нагретую на среднем огне глубокую сковороду положите масло, затем семена кумина, горчицы.
- Когда семена начнут потрескивать, добавьте кайенский перец и куркуму.
- Перемешайте и положите овощи и соль. Хорошо смешайте со специями.
- Уменьшите огонь до слабого и закройте крышкой. Через 5 минут помешайте.
- Тушите на маленьком огне до готовности примерно в течение 15 минут.
- Простое и очень полезное блюдо готово! Приятного аппетита!
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