ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Простое и полезное: нутрициолог дала рецепт лучшего блюда для суставов и костей

Новина українською →
Среда 29 сентября 2021 20:05
Простое и полезное: нутрициолог дала рецепт лучшего блюда для суставов и костей Анна Биоториум (instagram.com/biotorium)
Автор: Татьяна Турчаникова

Как укрепить суставы и кости в домашних условиях, без особых добавок, просто используя силу полезных продуктов?

Нутрициолог, специалист по питанию, Анна Биоториум в своем Instagram поделилась полезным блюдом, которое легко готовить, - овощным рагу.

Это рагу насыщает положительной энергией, уравновешивает внутренний баланс, обладает мягким слабительным эффектом и благотворно действует на костно-суставную систему.

Простое и полезное: нутрициолог дала рецепт лучшего блюда для суставов и костейРагу готовится из простых продуктов, доступных каждому (фото: instagram.com/biotorium)

Срочно заменить: врач назвала продукт, уничтожающий витамины и минералы в организме

Овощное рагу для суставов и костей: рецепт

Ингредиенты

  • 1 чашка нарезанных цуккини
  • 1 чашка цветной капусты
  • 2 ст. л. масла авокадо
  • 1/2 ч. л. семян кумина
  • 1/2 ч. л. черных семян горчицы
  • 1/2 ч. л. кайенского перца
  • 1/4 ч. л. куркумы
  • 1/2 ч. л. соли

Простое и полезное: нутрициолог дала рецепт лучшего блюда для суставов и костей

Полезно для всей семьи (фото: pexels.com)

Тренировки в зале не дают результата: диетолог рассказала, как набрать мышечную массу

Приготовление:

  1. Порежьте овощи на кусочки. Постарайтесь порезать каждый овощ на кусочки различной формы, что придаст блюду более привлекательный вид.
  2. В нагретую на среднем огне глубокую сковороду положите масло, затем семена кумина, горчицы.
  3. Когда семена начнут потрескивать, добавьте кайенский перец и куркуму.
  4. Перемешайте и положите овощи и соль. Хорошо смешайте со специями.
  5. Уменьшите огонь до слабого и закройте крышкой. Через 5 минут помешайте.
  6. Тушите на маленьком огне до готовности примерно в течение 15 минут.
  7. Простое и очень полезное блюдо готово! Приятного аппетита!

Раньше нутрициолог назвала мощный источник кальция для всей семьи.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Стало известно, кто в Украине чаще всего умирает от COVID-19
Стало известно, кто в Украине чаще всего умирает от COVID-19