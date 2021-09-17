Простий список: нутриціолог назвала продукти для нормалізації менструального циклу

Часом, всього лише змінивши раціон, ми можемо вплинути на наше здоров'я, настрій, енергію і здатність справлятися із завданнями.

Є група продуктів, яка здатна зробити місячні більш комфортними, зменшивши болю, набряки, рясність менструації і позбувшись від перепадів настрою. Це продукти, які покращують гормональний фон.