Простий список: нутриціолог назвала продукти для нормалізації менструального циклу

Часом, всього лише змінивши раціон, ми можемо вплинути на наше здоров'я, настрій, енергію і здатність справлятися із завданнями.
Є група продуктів, яка здатна зробити місячні більш комфортними, зменшивши болю, набряки, рясність менструації і позбувшись від перепадів настрою. Це продукти, які покращують гормональний фон.
Про це розповіла в своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум і назвала топ продуктів, які допоможуть нормалізувати менструальний цикл.
Ці продукти корисні для гормонального фону (фото: pexels.com)
Також допомагає виводити зайву естроген (надлишок естрогену веде до більш рясних місячних і появи новоутворень - кіст, міом). Магній дуже допомагає в лікуванні передменструальних мігреней.
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Зелень ще містить багато клітковини, вона просто необхідна для нормальної роботи кишечника, а від його здоров'я залежить і здоровий менструальний цикл: саме в кишечнику з організму виводиться зайва естроген. Якщо кишечник працює погано і естроген не виводиться, привіт, рясні менструації, сильні болі і яскраво виражений ПМС.
Варто додати в раціон ці продукти, щоб побачити результат (фото: pexels.com)
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