Простой список: нутрициолог назвала продукты для нормализации менструального цикла

Порой, всего лишь изменив рацион, мы можем повлиять на наше здоровье, настроение, энергию и способность справляться с задачами.
Есть группа продуктов, которая способна сделать месячные более комфортными, уменьшив боли, отеки, обильность менструации и избавившись от перепадов настроения. Это продукты, которые улучшают гормональный фон.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум и назвала топ продуктов, которые помогут нормализовать менструальный цикл.
Также помогает выводить избыточный эстроген (избыток эстрогена ведет к более обильным месячным и появлению новообразований - кист, миом). Магний очень помогает в лечении предменструальных мигреней.
Есть быстрый способ: врач рассказала, как легко убрать дефицит железа
Зелень еще содержит много клетчатки, она просто необходима для нормальной работы кишечника, а от его здоровья зависит и здоровый менструальный цикл: именно в кишечнике из организма выводится лишний эстроген. Если кишечник работает плохо и эстроген не выводится, привет, обильные менструации, сильные боли и ярко выраженный ПМС.
Щитовидка ни при чем: врач назвала неожиданные причины кома в горле
Омега-3 влияет на количество простагландинов, тем самым уменьшая боли, помогает организму регулировать выработку гормонов, сглаживает перепады настроения.
Раньше нутрициолог рассказала, как избавиться от хронического стресса самостоятельно.