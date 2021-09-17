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Простой список: нутрициолог назвала продукты для нормализации менструального цикла

Автор: Татьяна Турчаникова

Порой, всего лишь изменив рацион, мы можем повлиять на наше здоровье, настроение, энергию и способность справляться с задачами.

Есть группа продуктов, которая способна сделать месячные более комфортными, уменьшив боли, отеки, обильность менструации и избавившись от перепадов настроения. Это продукты, которые улучшают гормональный фон.

Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Биоториум и назвала топ продуктов, которые помогут нормализовать менструальный цикл.

Эти продукты полезны для гормонального фона (фото: pexels.com)

Список продуктов для нормализации менструального цикла

  • Брокколи: содержит индол-3-карбинолы, которые необходимы нам для выведения излишка эстрогенов.
  • Семена подсолнечника, кешью, гречка: богаты магнием, который способен повышать уровень прогестерона и снижать негативное воздействие избытка эстрогенов.

Также помогает выводить избыточный эстроген (избыток эстрогена ведет к более обильным месячным и появлению новообразований - кист, миом). Магний очень помогает в лечении предменструальных мигреней.

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  • Спирулина, хлорелла, сок из травы пшеницы, хлорофилл, зелень: содержат витамины группы В, положительно влияющие на уровень прогестерона.

Зелень еще содержит много клетчатки, она просто необходима для нормальной работы кишечника, а от его здоровья зависит и здоровый менструальный цикл: именно в кишечнике из организма выводится лишний эстроген. Если кишечник работает плохо и эстроген не выводится, привет, обильные менструации, сильные боли и ярко выраженный ПМС.

Стоит добавить в рацион эти продукты, чтобы увидеть результат (фото: pexels.com)

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  • Нерафинированные растительные масла: богаты жирами, витаминами А, Е, помогают стабилизировать гормоны.
  • Дикий лосось, скумбрия, сельдь, сардины, тунец, гребешки, икра, печень трески, семена льна, конопли, чиа, грецкий орех - источники Омега 3 - это полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы нашему организму, и получить их мы можем только с пищей - организм сам их не вырабатывает.

Омега-3 влияет на количество простагландинов, тем самым уменьшая боли, помогает организму регулировать выработку гормонов, сглаживает перепады настроения.

  • Шиповник, облепиха, капуста, петрушка, укроп, смородина черная.
  • Семена подсолнечника, конопли, тыквы, яйца, бобовые.
  • Травяные чаи.
  • Масло вечерней примулы.

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