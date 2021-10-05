Простий список продуктів: дієтолог назвала ідеальний сніданок для дитини
Мами, хто хоче, щоб: дитина була здорова, була висока успішність у навчанні? Щоб у нього була енергія і інтерес до додаткових занять, хобі? Вам варто звернути увагу на харчування.⠀
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Не так важливо, чим дитину годують в шкільній їдальні, набагато важливіше, що він їсть вдома. Якщо ви нагодуєте дитину повноцінним сніданком, він буде ситий і сповнений енергії до самого обіду.
Щоб дитина була повною енергії (фото: pexels.com)
Що потрібно дати на сніданок: білки, жири і повільні вуглеводи.
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Це можуть бути яйця (варені, омлет, яєчня),
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сир (сирники),
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бутерброд з хорошим вершковим маслом, з печінкою тріски, червоною рибкою.
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Ясла дитина любить кашу-це добре, тільки додайте в неї хороший шматочок масла. І щось ще білково-жирове.
Чому я наполягаю саме на білках і жирах. Все просто-вони дуже повільно засвоюються, не викликають стрибків цукру. А це означає, що ситість на 4-5 годин забезпечена.
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Уявіть іншу картину: дитина з'їв бутерброд з ковбасою і випив солодкий чай. У ковбасі користі немає, чай і хліб - це швидкий вуглевод, який засвоїться через годину. Це означає, що дитина буде голодна. Енергії-нуль, здатність до навчання і увагу знижені.
Менше консервантів і складних страв, більше якісної, простої і зрозумілої їжі (фото: pexels.com)
Якщо дитина відмовляється їсти в шкільній їдальні, зберіть йому перекус з собою. Найпростіше-сендвіч з відвареним м'ясом / куркою / індичкою, листом салату і огірком. Це і смачно і корисно.
Скажіть, складно правильно нагодувати дитину? Ні! Головне-розуміти і знати склад їжі. Менше консервантів і складних страв, більше якісної, простої і зрозумілої їжі.
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