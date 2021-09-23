Прості продукти: нутриціолог розповіла, яка їжа допоможе при анемії

Дізнавшись про анемію, варто переглянути своє харчування (фото: pexels.com)

Салат, який допомагає при анемії

Інгредієнт:

Буряк - 300 гр

Печінка куряча - 300 гр

Горіх волоський - 30 гр

Петрушка або кінза - 20 гр

Часник, сіль і перець - за смаком

Олія оливкова - 2 ст. л.

Кислі ягоди на вибір (обліпиха, чорна смородина, журавлина, брусниця)

Ягоди - помічники при анемії (фото: pexels.com)

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Приготування:

1. Відварюємо буряк і натираємо на крупній тертці.

2. Печінку ріжемо соломкою і злегка обсмажуємо на розпеченій сковороді до легкої золотистої скоринки, але не пересушуємо.

3. Дрібно рубаємо волоський горіх.

4. Пропускаємо через прес часник і рубаємо улюблену зелень.

5. Додаємо ягоди.

6. Поливаємо салат маслом (з ним краще засвоюються вітаміни), солимо і перчимо до смаку. Перемішуємо. Готово!

Увага: правильне харчування при анемії надзвичайно важливе, але не варто покладатися тільки на салат, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, в першу чергу, зверніться до фахівця.