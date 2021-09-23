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Прості продукти: нутриціолог розповіла, яка їжа допоможе при анемії

Автор: Тетяна Турчанікова

Багато, дізнавшись про анемію, кидаються закуповуватися добавками, не звернувши уваги на свій щоденний раціон.

Нутриціолог Наталія Нутрі розповіла у своєму Instagram, які прості і доступні продукти допоможуть впоратися з анемією - і дала рецепт салату з них.

Дізнавшись про анемію, варто переглянути своє харчування (фото: pexels.com)

Салат, який допомагає при анемії

Інгредієнт:

  • Буряк - 300 гр
  • Печінка куряча - 300 гр
  • Горіх волоський - 30 гр
  • Петрушка або кінза - 20 гр
  • Часник, сіль і перець - за смаком
  • Олія оливкова - 2 ст. л.
  • Кислі ягоди на вибір (обліпиха, чорна смородина, журавлина, брусниця)

Ягоди - помічники при анемії (фото: pexels.com)

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Приготування:

1. Відварюємо буряк і натираємо на крупній тертці.

2. Печінку ріжемо соломкою і злегка обсмажуємо на розпеченій сковороді до легкої золотистої скоринки, але не пересушуємо.

3. Дрібно рубаємо волоський горіх.

4. Пропускаємо через прес часник і рубаємо улюблену зелень.

5. Додаємо ягоди.

6. Поливаємо салат маслом (з ним краще засвоюються вітаміни), солимо і перчимо до смаку. Перемішуємо. Готово!

Увага: правильне харчування при анемії надзвичайно важливе, але не варто покладатися тільки на салат, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, в першу чергу, зверніться до фахівця.

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