Простые продукты: нутрициолог рассказала, какая еда поможет при анемии

Узнав об анемии, стоит пересмотреть свое питание (фото: pexels.com)

Салат, который помогает при анемии

Ингредиенты:

Свекла - 300 гр

Печень куриная - 300 гр

Орех грецкий - 30 гр

Петрушка или кинза - 20 гр

Чеснок, соль и перец - по вкусу

Масло оливковое - 2 ст. л.

Кислые ягоды на выбор (облепиха, черная смородина, клюква, брусника)

Ягоды - помощники при анемии (фото: pexels.com)

Пить пару раз в неделю: нутрициолог назвала средство для профилактики вирусов и простуд

Приготовление:

1. Отвариваем свеклу и натираем на крупной терке.

2. Печень режем соломкой и слегка обжариваем на раскаленной сковороде до легкой золотистой корочки, но не пересушиваем.

3. Мелко рубим грецкий орех.

4. Пропускаем через пресс чеснок и рубим любимую зелень.

5. Добавляем ягоды.

6. Поливаем салат маслом (с ним лучше усваиваются витамины), солим и перчим по вкусу. Перемешиваем. Готово!

Внимание: правильное питание при анемии чрезвычайно важно, но не стоит полагаться только на салат, если у вас есть проблемы со здоровьем, в первую очередь, обратитесь к специалисту.