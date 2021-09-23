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Простые продукты: нутрициолог рассказала, какая еда поможет при анемии

Автор: Татьяна Турчаникова

Многие, узнав об анемии, бросаются закупаться добавками, не обратив внимания на свой ежедневный рацион.

Нутрициолог Наталья Нутри рассказала в своем Instagram, какие простые и доступные продукты помогут справиться с анемией - и дала рецепт салата из них.

Узнав об анемии, стоит пересмотреть свое питание (фото: pexels.com)

Салат, который помогает при анемии

Ингредиенты:

  • Свекла - 300 гр
  • Печень куриная - 300 гр
  • Орех грецкий - 30 гр
  • Петрушка или кинза - 20 гр
  • Чеснок, соль и перец - по вкусу
  • Масло оливковое - 2 ст. л.
  • Кислые ягоды на выбор (облепиха, черная смородина, клюква, брусника)

Ягоды - помощники при анемии (фото: pexels.com)

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Приготовление:

1. Отвариваем свеклу и натираем на крупной терке.

2. Печень режем соломкой и слегка обжариваем на раскаленной сковороде до легкой золотистой корочки, но не пересушиваем.

3. Мелко рубим грецкий орех.

4. Пропускаем через пресс чеснок и рубим любимую зелень.

5. Добавляем ягоды.

6. Поливаем салат маслом (с ним лучше усваиваются витамины), солим и перчим по вкусу. Перемешиваем. Готово!

Внимание: правильное питание при анемии чрезвычайно важно, но не стоит полагаться только на салат, если у вас есть проблемы со здоровьем, в первую очередь, обратитесь к специалисту.

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