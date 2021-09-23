Простые продукты: нутрициолог рассказала, какая еда поможет при анемии

Многие, узнав об анемии, бросаются закупаться добавками, не обратив внимания на свой ежедневный рацион.
Нутрициолог Наталья Нутри рассказала в своем Instagram, какие простые и доступные продукты помогут справиться с анемией - и дала рецепт салата из них.
Ингредиенты:
Ягоды - помощники при анемии (фото: pexels.com)
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Приготовление:
1. Отвариваем свеклу и натираем на крупной терке.
2. Печень режем соломкой и слегка обжариваем на раскаленной сковороде до легкой золотистой корочки, но не пересушиваем.
3. Мелко рубим грецкий орех.
4. Пропускаем через пресс чеснок и рубим любимую зелень.
5. Добавляем ягоды.
6. Поливаем салат маслом (с ним лучше усваиваются витамины), солим и перчим по вкусу. Перемешиваем. Готово!
Внимание: правильное питание при анемии чрезвычайно важно, но не стоит полагаться только на салат, если у вас есть проблемы со здоровьем, в первую очередь, обратитесь к специалисту.
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