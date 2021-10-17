ru ua
Нд, 17 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Хронічна втома і головні болі: дієтолог назвала явні ознаки нестачі заліза

Новость на русском →
Неділя 17 жовтня 2021 11:06
Хронічна втома і головні болі: дієтолог назвала явні ознаки нестачі заліза Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Як підняти рівень заліза в організмі - одне з найчастіших питань до фахівців з харчування. Для початку варто здати аналізи - і оцінити рівень його дефіциту.

Про це у своєму Instagram розповіла дієтолог Марина Сергєєва.

Хронічна втома і головні болі: дієтолог назвала явні ознаки нестачі залізаХронічна втома - одна з ознак нестачі заліза (фото: pexels.com)

Другим кроком важливо зрозуміти, де залізо втрачається? Причин може бути багато:

  • дефіцити в харчуванні, вегетаріанство,
  • проблеми зі шлунково-кишковим трактом, коли харчування відмінне, але нічого не засвоюється,
  • обов'язково пам'ятаємо про транспортну функцію білка. Нам важливий в аналізах показник загального білка і трансферину,
  • паразитарні інвазії, коли паразити харчуються нашими ресурсами,
  • рясні менструації,
  • дисбіози кишечника,
  • дефіцити вітамінів групи В, вітаміну С.

Це топ причин, за якими ми можемо бути в постійному дефіциті заліза.

Нутритивна щільність: лікар дала список найкорисніших продуктів на осінь

А що таке дефіцит заліза? Це гіпоксія і окислювальний стрес для організму. Раніше старіння, ризики онкології... Нічого хорошого, одним словом.

Хронічна втома і головні болі: дієтолог назвала явні ознаки нестачі залізаВегетаріанцям потрібно бути уважними (фото: pexels.com)

Потужний природний антибіотик: дієтолог назвала простий засіб від осінніх застуд

Коли показники рівня заліза дуже низькі, самопочуття буває зовсім поганим:

  1. хронічна втома,
  2. головний біль,
  3. відсутність лібідо,
  4. млявість,
  5. сонливість,
  6. депресія,
  7. зниження стероїдних гормонів,
  8. лізуть волосся,
  9. ламаються нігті.

Як заповнити запас заліза в організмі

У таких випадках має сенс прокапати залізо внутрішньовенно. А вже потім розбиратися в причинах.

Якщо більш-менш терпить, то піднімаємо рівень заліза біологічно активними добавками, плюс вітамін С і амінокислоти. Другий варіант - залізо + колаген. І не забуваємо, що залізо вибираємо в хелатній формі.

Паралельно треба розбиратися і усувати причини, інакше втрачати і піднімати залізо доведеться нескінченно.

Раніше нутриціолог розповіла, скільки чашок кави можна пити в день, щоб не шкодити своєму здоров'ю.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Синоптики розповіли, які області України накриють густі тумани і дощі
Синоптики розповіли, які області України накриють густі тумани і дощі