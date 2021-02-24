Прості поради для всієї родини: дієтолог розповіла, з чого почати свій здоровий спосіб життя

Ваш доктор Тетяна Лакуста (instagram.com/dr.lakusta/)
Снідати не каву і щось до неї, а повноцінною тарілкою їжі.
Якщо не хочеться снідати - зробіть більш ранніми вечері, ранкова анорексія - вона з-за рясних вечірніх заїдань тягот робочого дня.
Пити воду, слідкувати за кольором сечі - це просто, правда? Прозоро-жовтий - значить, ви в позитивному водному балансі. Не душіть себе 8 склянками, адже вода є і в їжі.
Калорії жуємо, а не п'ємо. Це означає, що варто віддати перевагу не смузі, коктейлям, пюре, а кусковий їжі. Чим більше перетерте - тим вище глікемічний індекс, тим гірше не тільки для зниження ваги, а гірше для здоров'я всього організму.
Якщо ви в мінусі - не їжте солодощі. Погано на душі, важкий день, ви не виспалися, вас замучила дитина - не знаходите віддушину в цукерці. Це обман - цукерка не вирішить вашу біль, але зробить вас хворим.
Спите, друзі! Про цей пункт усі знають і не роблять, віддаючи ресурс відновлення, молодості серіалу, немитому посуду, понаднормової роботи додому... 23 години - наш поріг.
Не будьте жертвою харчової реклами: пишіть списки продуктів, читайте упаковки, перш, ніж купити модні насіння, борошно, замінник, завжди давайте собі відповідь, яка від цього користь для вас. Не знаєте відповідь - не купуйте.
Всі думки, пов'язані з читтингом (розкрутка метаболізму, схуднення, зменшувачі апетиту), рано чи пізно закінчаться новим колом набору ваги/зниження ваги. НЕ треба так, ви природу безслідно не обдурите.
Не бійтеся їсти вуглеводи і жири. Ми давно пішли з нездорової моди про курогрудку і лист салату, що асоціювалося зі здоровим, але нудним і несмачним харчуванням. Їсти варто різноманітно! І так, все можна змішувати в одному прийомі їжі. Це чаклунство з фруктами до або після - воно вам не треба.
І рухайтеся! Знайдіть те, що вам подобається - ходіть на пробні тренування, поки не зрозумієте, що зловили кайф від навантаження! Та прибуде з вами свідомість!
Нагадаємо, нутриціолог розповіла, як перемогти синдром хронічної втоми.
Читайте також: нутриціолог порадила, коли починати прикорм малюка і що йому краще давати.