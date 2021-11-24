П'ять простих продуктів: нутриціолог назвала несподівані потужні джерела кальцію  

Молочні продукти багаті кальцієм (фото: pexels.com)

Популярні продукти, багаті кальцієм, включають молочні продукти: молоко, сир, йогурт і т. д.

Однак деякі морепродукти, листова зелень, бобові, сухофрукти, тофу і продукти, збагачені кальцієм, також є потужними його джерелами.

Особливо - коли мова йде про дітей, які не можуть їсти молочну продукцію, це особливо важливо знати.⠀

Листова зелень (фото: pexels.com)

Де ще можна роздобути кальцій: несподівані джерела

1. Листова зелень з низьким вмістом оксалатів

Оксалати - це сполуки, що містяться в деяких листках зелені, які блокують всмоктування кальцію. Оксалати можуть зробити інші дуже поживні овочі (шпинат, швейцарський мангольд і зелень буряка) невдалими джерелами кальцію. Зелень з більш низьким вмістом оксалатів - зелень капусти, бок чой.

2. Консервований лосось і сардини

Сардини і консервований лосось багаті кальцієм завдяки їстівним кісткам. Добре вживати кістки разом з м'ясом. Банку сардин або 150 гр лосося дає вам 35 % рекомендованого споживання кальцію.

3. Збагачені злаки

Деякі види злаків можуть доставляти до 1000 мг (100% рекомендованої добової норми) на порцію.

4. Твердий тофу

Цей веганський замінник м'яса виготовлений з сушених соєвих бобів, які були подрібнені і зварені. Це супер спосіб додати багато білка, і кальцію в будь-який прийом їжі.

5. Насіння кунжуту

Оскільки в них багато магнію, насіння кунжуту може допомогти знизити кров'яний тиск, покращуэ симптоми безсоння і настрій. Плюс - їх антиоксидантний вміст зменшує запалення навіть у людей з остеоартритом.