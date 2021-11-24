П'ять простих продуктів: нутриціолог назвала несподівані потужні джерела кальцію  

Кальцій - найпоширеніший елемент в нашому організмі. Всі хоч раз чули, що кальцій життєво важливий для міцних кісток і зубів, але це ще не все. Цей мінерал також допомагає нам підтримувати здоров'я судин і регулювати кров'яний тиск.
Рекомендоване щоденне споживання кальцію - 1000 мг на день для дорослих, а діти у віці 1-18 років повинні споживати 700-1300 мг, відповідно, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Надя Андрєєва.
Популярні продукти, багаті кальцієм, включають молочні продукти: молоко, сир, йогурт і т. д.
Однак деякі морепродукти, листова зелень, бобові, сухофрукти, тофу і продукти, збагачені кальцієм, також є потужними його джерелами.
Особливо - коли мова йде про дітей, які не можуть їсти молочну продукцію, це особливо важливо знати.⠀
1. Листова зелень з низьким вмістом оксалатів
Оксалати - це сполуки, що містяться в деяких листках зелені, які блокують всмоктування кальцію. Оксалати можуть зробити інші дуже поживні овочі (шпинат, швейцарський мангольд і зелень буряка) невдалими джерелами кальцію. Зелень з більш низьким вмістом оксалатів - зелень капусти, бок чой.
2. Консервований лосось і сардини
Сардини і консервований лосось багаті кальцієм завдяки їстівним кісткам. Добре вживати кістки разом з м'ясом. Банку сардин або 150 гр лосося дає вам 35 % рекомендованого споживання кальцію.
3. Збагачені злаки
Деякі види злаків можуть доставляти до 1000 мг (100% рекомендованої добової норми) на порцію.
4. Твердий тофу
Цей веганський замінник м'яса виготовлений з сушених соєвих бобів, які були подрібнені і зварені. Це супер спосіб додати багато білка, і кальцію в будь-який прийом їжі.
5. Насіння кунжуту
Оскільки в них багато магнію, насіння кунжуту може допомогти знизити кров'яний тиск, покращуэ симптоми безсоння і настрій. Плюс - їх антиоксидантний вміст зменшує запалення навіть у людей з остеоартритом.
Раніше нутриціолог дала рецепт корисних солодощів для всієї родини, мафіни з вишнею.