З самого народження: нутриціолог розповіла, як зберегти здоровими зуби маленьких дітей

Користь і шкода сніданків обговорюється дієтологами і нутриціологією постійно. Надя Андрєєва - фахівець з харчування із 10-річним стажем, вирішила поставити всі крапки над "і".

Вичерпну відповідь, так чи корисні сніданки, як всі звикли думати, читайте тут.

Також Надя - мама двох дітей, спеціаліст розповіла, як зберегти зуби малюків здоровими від самого народження.

"Коли у нас з'явився Ноа - і в оточенні стало більше друзів з дітьми його віку, я помітила, що у деяких діток вже в два роки зуби або криві, або покриті темними плямами. У розмові батьки не здавалися стурбовані цими процесами. Мене це здивувало - і я стала копатися трохи глибше, що привело мене до відомого американського стоматолога докторові Стівену Ліну", - розповіла Андрєєва.

Надя розповіла, що доктор спеціалізується на здоров'я зубів у дітей будь-якого віку. У розмові з ним вона почула кілька важливих моментів, які можуть значним чином вплинути на здоров'я зубів дітей.

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

"Проблема з молочними зубами, в тому числі, карієс, зустрічається досить часто. Доктор Лін зауважив, що у деяких дітей вже до п'яти років виникає необхідність повного видалення окремих зубів, бо поблизу уражених зубів часто утворюється інфекція. Сам по собі цей стан може призвести до великої кількості проблем і не тільки естетичних:

зміна апетиту,

серйозна зміна мікробіома ротової порожнини,

порушення сну,

інфекцій,

ранньої втрати зубів,

проблем із зубами в дорослому віці,

проблем з промовою і харчуванням.

Існує теорія, що основні проблеми з зубами виникають через велику кількість цукру в дитячому раціоні. Особливо - від дитячих сумішей, молока або просто надлишкового цукру в дієті. Звичайно, цукор грає важливу роль, особливо це стосується всіх ферментуючих вуглеводів і насамперед: лактози, фруктози, сахарози, глюкози", - продовжила Андрєєва.

Фахівець доктор Лін зазначив, що, крім цукру, є ще дві великі проблеми, які ми не розглядаємо. Це стан мікробіома ротової порожнини і дефіцит жиророзчинних вітамінів А, D, і особливо К2 і в рідкісних випадках кальцію.

Грудне вигодовування

"Дисбаланс мікробіома в ротовій порожнині дуже часто виникає при недостатньому грудному вигодовуванні, якщо мама не змогла годувати з якоїсь причини", - розповіла Андрєєва.

Рекомендацією лікаря для малюків після року

- Давати пити з келихів, а не з пляшечок

- При завершенні грудного вигодовування давати пити чисту воду, а не молочну заміну або соки (особливо, якщо закінчуєте вигодовування ближче до двох років)

- Якщо дитина була народжена за допомогою кесаревого розтину або не отримувала грудне вигодовування, обов'язковим є додавання оральних пробіотиків

Вітаміну А, D, K2

"Кістки в основному складаються з кальцію - і ці жиророзчинні вітаміни доставляють його в кісткову тканину і допомагають побудувати міцні зуби. У нашому суспільстві, де популярні веганські дієти, жінки сахаються жирів, ... і не вживають жирну рибу, дефіцит цих вітамінів - величезний...

Якщо під час вагітності, під час грудного вигодовування, при першому прикормі малюка, перші два роки, коли активно ростуть зуби, в раціоні немає продуктів, які містять жиророзчинні вітаміни А, D, K2, це гарантовано призведе до їх дефіциту... Якщо у дитини помітні потемніння на зубах, чутливість зубів, він скаржиться на щось, перевірте ці вітаміни і заповніть, якщо потрібно, їх дефіцит.

Оптимальне харчування для здорових зубів

Це харчування, багате нутрієнтами. З мінімальною кількістю круп, фруктів, цукру і, безумовно, без сильно перероблених рослинних олій", - розповіла Надя.

Нагадаємо, фахівець з харчування дала докладний список, з яким варто зайти в супермаркет: корисні, смачні продукти - скажіть "прощай!" сезонної депресії.