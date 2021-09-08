Окрім підрахування калорій: лікар назвала безпечну дієту, щоб схуднути без проблем

Напевно кожен хоч раз чув про LCHF-харчування. Ця назва розшифровується як Low Carb High Fat: мало вуглеводів - багато жирів.
Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram розповіла, що суть LCHF-протоколу: багато корисних жирів, мало вуглеводів, помірна кількість білків.
Мета: тримати під контролем рівень інсуліну і лептину, які провокують хронічні запальні процеси.
Такий раціон - корисний для нормальної життєдіяльності організму і допомагає нормалізувати вагу, бо основним джерелом енергії замість швидких вуглеводів стає жир.
Проблема сучасного харчування - велика кількість швидких вуглеводів, а не жирна їжа, від якої багато хто необгрунтовано відмовляються.
LCHF-дієта схожа на КЕТО, але більш лояльна, бо на ній дозволені низьковуглеводні овочі і не передбачається стану кетозу. Тому вона більш безпечна і може застосовуватися тривало.
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Раціон повинен складатися з 70 % жирів, 20% білків, 10% вуглеводів.
Обов'язковим э використання саме натуральних цільних жирних продуктів: м'ясо, риба, яйця, птиця, авокадо, бекон, вершкова, оливкова, кокосова олія.
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