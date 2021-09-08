Кроме подсчета калорий: врач назвала безопасную диету, чтобы похудеть без проблем

Наверняка каждый хоть раз слышал о LCHF-питании. Это название расшифровывается как Low Carb High Fat: мало углеводов - много жиров.
Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram рассказала, что суть LCHF-протокола: много полезных жиров, мало углеводов, умеренное количество белков.
Цель: держать под контролем уровень инсулина и лептина, которые провоцируют хронические воспалительные процессы.
Такой рацион - полезен для нормальной жизнедеятельности организма и помогает нормализовать вес, так как основным источником энергии вместо быстрых углеводов становится жир.
Проблема современного питания - большое количество быстрых углеводов, а не жирная пища, от которой многие необоснованно отказываются.
LCHF-диета похожа на КЕТО, но более лояльна, так как на ней разрешены низкоуглеводные овощи и не предусматривается состояния кетоза. Поэтому она более безопасна и может применяться длительно.
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Рацион должен складываться из 70 % жиров, 20 % белков, 10 % углеводов.
Обязательно использование именно натуральных цельных жирных продуктов: мясо, рыба, яйца, птица, авокадо, бекон, сливочное, оливковое, кокосовые масла.
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