Кроме подсчета калорий: врач назвала безопасную диету, чтобы похудеть без проблем

Цель: держать под контролем уровень инсулина и лептина, которые провоцируют хронические воспалительные процессы.

Такой рацион - полезен для нормальной жизнедеятельности организма и помогает нормализовать вес, так как основным источником энергии вместо быстрых углеводов становится жир.

Проблема современного питания - большое количество быстрых углеводов, а не жирная пища, от которой многие необоснованно отказываются.

Такая диета полезна для здоровя и поможет похудеть (фото: pexels.com)

LCHF-диета похожа на КЕТО, но более лояльна, так как на ней разрешены низкоуглеводные овощи и не предусматривается состояния кетоза. Поэтому она более безопасна и может применяться длительно.

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Рацион должен складываться из 70 % жиров, 20 % белков, 10 % углеводов.

Обязательно использование именно натуральных цельных жирных продуктов: мясо, рыба, яйца, птица, авокадо, бекон, сливочное, оливковое, кокосовые масла.

Большое количество овощей и зелени, половина из которых должна быть съедена в сыром виде, чтобы максимально сохранить витамины и микроэлементы.

В качестве источника минералов использовать костный бульон и хорошую морскую нерафинированную соль.

Коллаген получать из качественного рыбного бульона.

Принимать пищу, только когда есть чувство голода до ощущения сытости.

Не считать калории.

Сократить количество углеводов.

Следить за разнообразием рациона.

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Еще одно правило диеты: хорошо высыпайтесь (фото: pexels.com)