Серйозні наслідки для здоров'я: нутриціолог розповіла, чому небезпечно мало їсти

У харчуванні краще дотримуватися "золотої серединки" (фото: pexels.com)

Низька маса тіла, низька м'язова маса, низький основний обмін і низька активність - все це створює грунт для недостатнього рівня апетиту, і це безумовно не норма, а серйозний дзвіночок.

Так відбувається тому, що людина "привчила" свій організм до функціонування на "низьких швидкостях".

Давайте згадаємо, яку головну функцію несе їжа для людини: забезпечення організму всіма необхідними макро- і мікронутрієнтами для його здорової життєдіяльності.

Голодувати - не круто (фото: pexels.com)

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При мізерному обсязі раціону виникає дефіцит поживних речовин, що, в свою чергу, призводить до дефіциту в загальному енергобалансі і може найсерйознішим чином відбитися на здоров'ї:

анемія,

остеопороз,

ослаблення імунної системи,

хронічна втома,

порушення репродуктивної функції,

порушення травлення,

саркопенія.

Ось далеко не повний список наслідків, до яких ризикує привести себе "малоїжка".

У висновку хочу підкреслити, що недостатність їжі - одна з форм порушення харчування, і цим точно не варто пишатися! Будьте пильні і ніколи не голодуйте!