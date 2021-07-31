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Що з'їсти, щоб заспокоїти нерви: нутриціолог назвала топ антисрес-продуктів

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Субота 31 липня 2021 18:14
Що з'їсти, щоб заспокоїти нерви: нутриціолог назвала топ антисрес-продуктів Досить заїдати стрес, пора їсти антистрес-продукти (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Подразників у сучасної людини набагато більше, ніж у первісної, у якої була одна мета - вижити.

А тут: і мотоциклісти, яких не видно в дзеркало твого автомобіля, і іспити, і ціни ростуть, і віруси всякі незрозумілі, і новини по телевізору страшні, і півонії садівник ненавмисно зрізав, і праску начебто забули вимкнути, і дитина зі школи не подзвонила, і чоловік курить і п'є, і помада закінчилася не під час, і війни, і пожежі, і природні катаклізми…

Виявляється, сресс - це нормально, про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум.

Головне завдання людини його залишити в референсних значеннях і не допустити виходу зі шкали нормальності, тобто - переходу в стан хронічного.

Якби в нас така "норма" не була закладена, то нас би не було, бо наші предки не боялися б левів і тигрів - і не тікали б від них.

Що таке норма стресу? Це коли ви побачили / почули, що через кущі на вас дивиться тигр, адреналін і кортизол запустив імунологічну реакцію вашого організму. Пульс відразу частішає, м'язи напружуються - і ваше тіло готується до боротьби за виживання, бігти ви точно будете швидше, ніж на тренуванні в спорт залі.

Але! Головна відмінність від хронічного стресу - коли ви усвідомлюєте, що тигра вже немає, ви змогли від нього втекти, і спокійно повертаєтеся до себе додому. М'язи розслабляються, пульс приходить в норму. Гіпоталамус і наднирники заспокоюються, ви повертаєтеся в спокійний стан.

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Нормальна стресова реакція зазвичай проходить швидко і після стресової події організм гасить реакцію, і ви заспокоюєтеся - ось він, головний сенс "норми".

При затяжному стресі реакція не припиняється. Стресовий цикл замикається на першій половині, і відновлення не відбувається. Гормони стресу впливають на функціонування імунної системи і збудження. У цьому причина того, що люди, які перебувають в хронічному стресі, частіше хворіють.

Що з'їсти, щоб заспокоїти нерви: нутриціолог назвала топ антисрес-продуктівПродукти, які допоможуть пережити стрес з найменшими втратами для організму (фото: instagram.com/hoskelsa)

Список антистрес-продуктів

  • Яловича печінка
  • Магнієва мінеральна вода
  • Індичка, какао, мигдаль, волоський горіх, банан, авокадо
  • Ферментовані продукти
  • Дика морська / океанічна риба
  • Морська капуста
  • Чорниця
  • Чорний шоколад
  • Фісташка
  • Зелені листові овочі
  • Помідор

Раніше нутриціолог дала список продуктів, які допоможуть налагодити травлення.

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