Що з'їсти, щоб заспокоїти нерви: нутриціолог назвала топ антисрес-продуктів

А тут: і мотоциклісти, яких не видно в дзеркало твого автомобіля, і іспити, і ціни ростуть, і віруси всякі незрозумілі, і новини по телевізору страшні, і півонії садівник ненавмисно зрізав, і праску начебто забули вимкнути, і дитина зі школи не подзвонила, і чоловік курить і п'є, і помада закінчилася не під час, і війни, і пожежі, і природні катаклізми…

Подразників у сучасної людини набагато більше, ніж у первісної, у якої була одна мета - вижити.

Головне завдання людини його залишити в референсних значеннях і не допустити виходу зі шкали нормальності, тобто - переходу в стан хронічного.

Виявляється, сресс - це нормально, про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум.

Якби в нас така "норма" не була закладена, то нас би не було, бо наші предки не боялися б левів і тигрів - і не тікали б від них.

Що таке норма стресу? Це коли ви побачили / почули, що через кущі на вас дивиться тигр, адреналін і кортизол запустив імунологічну реакцію вашого організму. Пульс відразу частішає, м'язи напружуються - і ваше тіло готується до боротьби за виживання, бігти ви точно будете швидше, ніж на тренуванні в спорт залі.

Але! Головна відмінність від хронічного стресу - коли ви усвідомлюєте, що тигра вже немає, ви змогли від нього втекти, і спокійно повертаєтеся до себе додому. М'язи розслабляються, пульс приходить в норму. Гіпоталамус і наднирники заспокоюються, ви повертаєтеся в спокійний стан.

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Нормальна стресова реакція зазвичай проходить швидко і після стресової події організм гасить реакцію, і ви заспокоюєтеся - ось він, головний сенс "норми".

При затяжному стресі реакція не припиняється. Стресовий цикл замикається на першій половині, і відновлення не відбувається. Гормони стресу впливають на функціонування імунної системи і збудження. У цьому причина того, що люди, які перебувають в хронічному стресі, частіше хворіють.

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