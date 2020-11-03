Замість солодощів: нутриціолог перерахувала суперфуди, які допоможуть мозку краще працювати

Нутриціолог Надя Андрєєва впевнена, навіть у холодний сезон можна залишатися активною і енергійною людиною, особливо - якщо правильно харчуватися. Раніше вона порадила, як підтримувати свій імунітет в період холодів, щоб вся сім'я почувала себе добре.

А от щоб нікуди не йшла здатність концентруватися, коли настає "ледачий" період року, коли не хочеться думати і навіть вилазити з-під ковдри, потрібно вибирати правильні продукти. І ні, то не солодощі. Нутриціолог перерахувала, що саме додати до раціону.

"Були в ситуації коли треба сконцентруватися, придумати ефективне рішення або просто запам'ятати велику кількість інформації, а мозок відмовляється працювати?!

Якщо ці ситуації знайомі, швидше за все, ваш мозок отримує менш, ніж оптимальне харчування! Які ж продукти дійсно підтримують здоров'я мозку? Точно не нескінченні солодощі та каші! В першу чергу це продукти багаті якісними жирами, поліпшують кровообіг і знижують рівень запалення в організмі

Що є, щоб мозок працював? (фото: instagram.com/happynadyaz/)

Риба північна жирна / масло печінки тріски

Північна риба багата омега-3, ДГК і вітаміном D. Вона також містить багато мікроелементів, включаючи йод, цинк і селен. Віддавайте перевагу більш дрібній рибі, оскільки вона не накопичує токсичні метали.

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Масло печінки тріски багато DHA, EPA, вітаміном D і попередньо сформованим вітаміном A. Одна столова ложка ферментованої масла печінки тріски, використовуваної в якості добавки, що містить 270% денної норми вітаміну A і 338% денної норми вітаміну D.

Кістковий бульйон

Повільно приготований кістковий бульйон є джерелом всіх амінокислот і вітамінів групи B у тій формі, в якій організм може легко їх засвоювати і використовувати, а також містить важливі мінерали, необхідні для здоров'я мозку, таких як кальцій і фосфор.

Також в них присутні натрій, магній, калій, сірка, кремній і хром і вони будуть містяться в самому бульйоні.

Яйця

Яєчний жовток багатий жирними кислотами Омега-3, залізом, кальцієм, цинком, вітаміном B-6, фолієвою кислотою, вітаміном B-12, вітамінами A та E, а також холіном.

Яєчні жовтки містять одну з найвищих концентрацій холіну, який необхідний для розвитку мозку у дітей та функції пам'яті. Холін діє синергічно з жирами Омега-3.

Існують дослідження (посилання поставлю в сториз) доводять, що холін здатний уповільнити дію розумового занепаду і навіть підвищити когнітивні показники мозок.

Кокосове масло

Джерело якісних жирів для нашого організму. Воно містить поліфеноли, які покращують здатність нейронів і мембран клітин мозку виконувати свої клітинні функції. Також вони захищають мозок від запальних процесів.

Льяне насіння, авокадо і волоський горіх, а ще гіркий шоколад - вище 70 % теж варто додати в свій раціон", - написала спеціалістка.

Нагадаємо, раніше нутриціолог розповіла, будь матеріалів для сковорідки краще уникати.