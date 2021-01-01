Зберегти фігуру: спеціаліст розповіла, як не додати пару зайвих кіло після свят

Відомий український тренер Аніта Луценко впевнена: навіть найсмачніший новорічний стіл не залишить слідів на талії, якщо дотримуватися простих правил.

По-перше, потрібно не забувати про тренуваннях, а по-друге, вона рекомендує перед новорічною або будь-якою іншою ситною вечерею, з'їдати порцію простого зеленого салату, рецепт - тут.

А ось ще кілька корисних рад, якими поділилася дієтолог і косметолог в одній особі в своєму блозі: щоб спогади про вечірці залишилися в пам'яті, а не на талії.

Нехай частування відрізняється від повсякденного не так кількістю, а якістю. Включіть в меню більше страв з риби: якщо запекти її в духовці, додавши кріп і часник, в страві буде мінімум жиру.

якщо запекти її в духовці, додавши кріп і часник, в страві буде мінімум жиру. Побільше овочів і легких закусок на столі. А ще таке розмаїття допоможе зробити застілля барвистим і, головне, корисним для здоров'я. Вибирайте салат, помідори, огірки, червоний перець, зелень.

А ще таке розмаїття допоможе зробити застілля барвистим і, головне, корисним для здоров'я. Вибирайте салат, помідори, огірки, червоний перець, зелень. Не забувайте про натуральні прянощі: перець, часник, хрін, аджика, цедра цитрусових. Вони можуть стати прекрасною альтернативою жирного майонезу.

перець, часник, хрін, аджика, цедра цитрусових. Вони можуть стати прекрасною альтернативою жирного майонезу. Готуйте десерти з фруктів. Торти і жирні тістечка - це, звичайно смачно. Але не менш смачними будуть торти з ківі, запечені в духовці яблука з горіхами, желе або десерт із замороженого йогурту і ягід.

Торти і жирні тістечка - це, звичайно смачно. Але не менш смачними будуть торти з ківі, запечені в духовці яблука з горіхами, желе або десерт із замороженого йогурту і ягід. Помилка! Також пам'ятайте, доїдати залишки після свята, "щоб не зіпсувалося" - не круто. Не варто використовувати свій організм як утилізатор.

Рятуємо фігуру вишуканими стравами (фото: pixabay.com)

Нагадаємо, новорічних десертом з ківі поділилася українська актриса Ольга Сумська: таку ялинку приготувати легко і просто, а вся родина буде в захваті.