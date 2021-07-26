Список простих продуктів: нутриціолог розповіла, як підтримати і відновити печінку

Печінка - найголовніша біохімічна фабрика нашого організму, тим більше, що ми з нею дуже схожі.
Трудяжка-печінка - найбільший орган нашого тіла (після шкіри), її маса становить від 1,5 до 2 кг.
Подібно до того, як шкіра захищає наш організм від впливу шкідливих факторів ззовні, печінка захищає нас від шкідливих речовин, що потрапили з їжею і токсинів, що утворюються при травленні і в результаті життєдіяльності мікрофлори, розповіла Анна Біоторіум у своєму Instagram.
А вона тим часом нам посилає сигнали лиха у вигляді всяких алергій, екзем, пігментних плям, втоми, безсоння, сухості шкіри тощо, але ми наполегливо цього не помічаємо.
Їсти корисну їжу - дорівнює допомагати печінці (фото: pexels.com)
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Гепатопротектори - це продукти, які підтримують, відновлюють і захищають клітини печінки.
Авокадо: натуральне джерело глутатіону, найважливішого ферменту необхідного для детоксикації в печінці.
Ягода: містять велику кількість антиоксидантів-поліфенолів, що захищають печінку від пошкоджень.
Також додайте в свій раціон волоські горіхи, топінамбур, ламінарію і кунжутне насіння.
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