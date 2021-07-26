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Список простых продуктов: нутрициолог рассказала, как поддержать и восстановить печень

Автор: Татьяна Турчаникова

Печень - самая главная биохимическая фабрика нашего организма, тем более, что мы с ней очень похожи.

Трудяжка-печень - самый крупный орган нашего тела (после кожи), ее масса составляет от 1,5 до 2 кг.

Подобно тому, как кожа защищает наш организм от воздействия вредных факторов извне, печень защищает нас от вредных веществ, попавших с пищей и токсинов, образующихся при пищеварении и в результате жизнедеятельности микрофлоры, рассказала Анна Биоториум в своем Instagram.

  • Она перекачивает 1,5 л крови в минуту, нейтрализуя зло, точнее экзо- и эндотоксины, фильтруя бактерии, удаляя из организма продукты распада белков и синтезируя новые белки, жиры и углеводы и т. п.
  • Печень - настоящая женщина, поэтому на нее возложено более 300 функций, и болеть ей запрещено. Поэтому очень часто мы помогаем нашему желудку, кишечнику, задумываемся о сердце, тренируем мозг, но про нее забываем.

А она тем временем нам посылает сигналы бедствия в виде всяких аллергий, экзем, пигментных пятен, усталости, бессоницы, сухости кожи и тому подобное, но мы упорно этого не замечаем.

Есть полезную еду - равно помогать печени (фото: pexels.com)

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Гепатопротекторы - это продукты, которые поддерживают, восстанавливают и защищают клетки печени.

Список гепатопротекторов - простые продукты

  • Авокадо: натуральный источник глутатиона, важнейшего фермента необходимого для детоксикации в печени.

  • Ягоды: содержат большое количество антиоксидантов - полифенолов, защищающих печень от повреждений.

  • Расторопша: действующее вещество силимарин - обладает антиоксидантным действием, защищает клетки печени от разрушения, стимулирует отток желчи и выведение токсинов.
  • Яблоко: пектин связывает и выводит токсины, холестерин, соли тяжелых металлов.
  • Свекла: содержит бетацианин, стимулирующий работу печеночных клеток и обладающий антиоксидантным действием (защищает клетки от повреждения). Нормализует уровень холестерина, уменьшая ЛПНП ("плохой" холестерин).
  • Тыква: натуральным источником пектинов, рибофлавина, бета-каротина и ниацина, ускоряющих регенерацию мембран гепатоцитов.

Также добавьте в свой рацион грецкие орехи, топинамбур, ламинарию и кунжутное семя.

Раньше нутрициолог назвала главные средства от похмелья, которые работают.

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