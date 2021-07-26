Список простых продуктов: нутрициолог рассказала, как поддержать и восстановить печень

Печень - самая главная биохимическая фабрика нашего организма, тем более, что мы с ней очень похожи.
Трудяжка-печень - самый крупный орган нашего тела (после кожи), ее масса составляет от 1,5 до 2 кг.
Подобно тому, как кожа защищает наш организм от воздействия вредных факторов извне, печень защищает нас от вредных веществ, попавших с пищей и токсинов, образующихся при пищеварении и в результате жизнедеятельности микрофлоры, рассказала Анна Биоториум в своем Instagram.
А она тем временем нам посылает сигналы бедствия в виде всяких аллергий, экзем, пигментных пятен, усталости, бессоницы, сухости кожи и тому подобное, но мы упорно этого не замечаем.
Есть полезную еду - равно помогать печени (фото: pexels.com)
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Гепатопротекторы - это продукты, которые поддерживают, восстанавливают и защищают клетки печени.
Авокадо: натуральный источник глутатиона, важнейшего фермента необходимого для детоксикации в печени.
Ягоды: содержат большое количество антиоксидантов - полифенолов, защищающих печень от повреждений.
Также добавьте в свой рацион грецкие орехи, топинамбур, ламинарию и кунжутное семя.
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