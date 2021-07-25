Без зривів на солодке: лікар назвала, які перекуси - найкорисніші, список ідей

Всі не раз чули, що перекусів в харчуванні бажано уникати. Але є категорія людей, яким вони потрібні на період адаптації до нового типу харчування або за станом здоров'я.
Які це стани?
- захворювання шлунково-кишкового тракту в стадії загострення,
- виражена ступінь дисфункції надниркових залоз,
- жовчнокам'яна хвороба,
- період активного росту у дітей,
- або коли ви просто не в силах дотерпіти до обіду / вечері.
Хочете бути бадьорими і повними сил? Не лаяти себе за каву з шоколадкою? Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram назвала ідеальні перекушування, які не шкодять здоров'ю.
З білково-жирових і жирних продуктів.
З додаванням овочів і коренеплодів. Клітковина допоможе продовжити відчуття ситості. Просто поріжте їх зручними шматочками і складіть в контейнер.
Вуглеводи, особливо прості, пригнічують вироблення орексинів - білкових нейропептидів. Ці речовини відповідають за міцний сон вночі і працездатність і здатність до навчання вдень. Якщо цю гармонію порушити, замість роботи захочеться спати. Булочка з соком забезпечить вам різкий підйом інсуліну і глюкози в крові, а це ще більше послабить роботу орексинів.
Навіть найідеальніший перекус не зможе засвоїтися в умовах підвищеного кортизолу без адекватної кислотності шлункового соку.
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Кістковий бульйон,
Авокадо,
Такі перекушування не дадуть стрибків інсуліну і допоможуть вам протриматися до наступного прийому їжі без зривів на солодке.
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