Ситно і корисно для всієї родини: нутриціолог розповіла, що їсти для заповнення білка
Фахівці зі здорового харчування часто підкреслюють, що достатня кількість білка в раціоні - просто необхідність для якісного життя.
Вегетаріанцям та веганам варто особливо ретельно стежити за кількістю білка, що надходить з їжею і вибирати натуральні продукти, які допоможуть "добрати" добову норму.
Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram дала рецепт незвичайного омлету. Завдяки одному з інгредієнтів - нуту - він буде ситним і корисним для всієї родини, а також стане додатковим джерелом білка.
Нут і авокадо - до осені готові (фото: pexels.com)
Нутовий омлет: рецепт
Інгредієнт:
- 1 склянка нутового борошна,
- 3 столові ложки лляної муки / каші,
- пучок кінзи (або шпинату, або іншої зелені),
- 5 штуток оливок,
- 1 чайна ложка кумина,
- ½ чайної ложки куркуми,
- сіль, перець за смаком,
- 1 столова ложка масла авокадо / дхі.
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Приготування:
- Всі сухі інгредієнти насипте в миску і добре перемішайте.
- Додайте приблизно 1/3 склянки води і знову добре перемішайте.
- Дрібно наріжте зелень і оливки, додайте в суміш і перемішайте.
- Нагрійте сковороду на середньому вогні, додайте масло.
- Залийте в неї порцію нашого омлету. Накрийте кришкою і смажте, поки омлет не почне тверднути зверху.
- Потім переверніть омлет на іншу сторону, підрум'яньте його з обох сторін. Переконайтеся, що омлет весь пропікся.
- Подавати з мусом з авокадо.
З нуту можна приготувати масу смачних страв (фото: pexels.com)
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Мус з авокадо: рецепт
Інгредієнт:
- 1 авокадо,
- 1 лайм,
- 1 столова ложка оливкової олії,
- 1 зубчик часнику,
- сіль і перець за смаком.
Приготування:
- Очищений авокадо покласти в блендер.
- Додати рубаний зубчик часнику, видавити сік лайма, влити ложку оливкової олії, трохи посолити, поперчити.
- Пюріровать Мус до однорідної консистенції.
Приємного апетиту!
Р. S.: один з інгредієнтів, дхі, ви можете придбати в магазині товарів для здоров'я.
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