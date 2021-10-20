Ситно і корисно для всієї родини: нутриціолог розповіла, що їсти для заповнення білка

Фахівці зі здорового харчування часто підкреслюють, що достатня кількість білка в раціоні - просто необхідність для якісного життя.

Вегетаріанцям та веганам варто особливо ретельно стежити за кількістю білка, що надходить з їжею і вибирати натуральні продукти, які допоможуть "добрати" добову норму.