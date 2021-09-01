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Щоб протягом року не хворів: лікар розповіла, як правильно зібрати дитину до школи

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Середа 01 вересня 2021 09:09
Щоб протягом року не хворів: лікар розповіла, як правильно зібрати дитину до школи Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Як зібрати дитину в школу? Як зробити так, щоб протягом року вона не хворіла на ГРЗ, ГРВІ і не пропускав уроки? Мабуть, ці питання зараз - найактуальніші для всіх батьків.⠀

Дитячий організм дуже чуйний, розповіла в своєму Instagram лікар-дієтолог Марина Сергєєва. Наше завдання, як батьків, дати ресурси.

Є три основних питання в дитячому здоров'ї, які треба вирішувати:

  • Харчування
  • Засвоєння (робота шлунково-кишкового тракту)
  • Паразити і гриби

Щоб протягом року не хворів: лікар розповіла, як правильно зібрати дитину до школиТе, чим ми годуємо дітей, впливає на все їхнє життя (фото: pexels.com)

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  • Харчування. Те, чим ми годуємо дітей, в 90% залишає бажати кращого. Зростаючому організму потрібні тваринні білки, жири, корисні вуглеводи. Потрібна якісна і корисна їжа, вітаміни і мікроелементи.

А що по факту - велика кількість солодкого, фастфуд, чіпси, газовані напої, ковбаса, сосиски, макарони, картопляне пюре. Як думаєте, з таким раціоном організм дитини отримає все необхідне для росту і розвитку? Навряд.

Щоб протягом року не хворів: лікар розповіла, як правильно зібрати дитину до школиЯкщо є перекушування, нехай вони будуть корисними (фото: pexels.com)

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  • Засвоювання. Якщо з харчування все ОК, треба переконатися, що все нормально засвоюється. Якщо є дискомфорт після їжі: болі в животі, нудота, здуття, діарея або запори, значить, є проблеми. Якщо є харчова алергія, те ж саме - питання до роботи шлунково-кишкового тракту.

  • І звичайно, позбавляємося від паразитів і грибів. Дитячий організм дуже сильно реагує на їх присутність.

Втома або, навпаки, гіперактивність, головні болі, блідість, поганий або невгамовний апетит, скарги на болі в животі, алергія, атопічний дерматит, погана здатність до навчання - це всі ознаки паразитарної або грибкової інвазії. Зверніться до лікаря.

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