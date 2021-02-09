Топ-6 найбільш популярних схем інтервального голодування від дієтолога: як це працює

У той же час, дієтолог познайомила з шістьма найбільш поширеними варіаціями однієї системи "інтервальний харчування".

1. Метод 16/8 передбачає щоденне голодування протягом 14-16 годин і обмеження денного вікна прийому їжі до 8-10 годин. У дозволений час можна їсти 2-3-4 рази. Під час перерви від їжі можна пити воду, каву та інші напої з нульовою калорійністю. Дуже важливо в першу чергу вживати здорову їжу під час періоду прийому їжі. Цей метод не має сенсу, якщо ви їсте багато нездорової їжі або перебираєте калорійність.

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2. Дієта 5:2 — включає в себе нормально харчуватися 5 днів на тиждень, у той час як обмеження споживання калорій до 500-600 протягом 2-х днів на тиждень.

3. Їж-не їж — "Eat Stop Eat" припускає 24-годинне голодування один або два рази в тиждень. При цьому цей метод не зовсім звичними варіаціями для нас. У цьому разі 24 години можуть початися в будь-який момент. Наприклад: можна утриматися від обіду до вечері на наступний день, це складе 24-годинний інтервал. Або, якщо ви закінчуєте вечерю в 19:00 в понеділок і не їсте до 19:00 наступного дня, то це теж 24 годинна пауза. Також можна зробити паузу від сніданку до сніданку - кінцевий результат той же.

4. Альтернативне голодування: день через день. Є кілька варіантів: або повна відсутність їжі день через день, або ж зниження калорійності в день голоду до 500-600. Але саме цей метод не бажано використовувати постійно.

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