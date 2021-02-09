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Діти

Топ-6 найбільш популярних схем інтервального голодування від дієтолога: як це працює

Автор: Ольвія Агаркова

Інтервальне голодування – популярна система харчування серед зірок і просто тих, хто худне. Є різні схеми і варіанти цієї дієти, про які розповіла дієтолог Ольга Усенко.

Фахівець на сторінці Instagram уточнює, що вона проти всіх систем схуднення, якщо їх потрібно використовувати лише як інструмент для швидкого скидання ваги. Для схуднення працює раціональне харчування з потрібною кількістю КБЖУ підібраними під цілі кожної людини. А не якась система за типом: Кето, низкоуглеводка, білкова або інтервальний харчування.

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У той же час, дієтолог познайомила з шістьма найбільш поширеними варіаціями однієї системи "інтервальний харчування".

1. Метод 16/8 передбачає щоденне голодування протягом 14-16 годин і обмеження денного вікна прийому їжі до 8-10 годин. У дозволений час можна їсти 2-3-4 рази. Під час перерви від їжі можна пити воду, каву та інші напої з нульовою калорійністю. Дуже важливо в першу чергу вживати здорову їжу під час періоду прийому їжі. Цей метод не має сенсу, якщо ви їсте багато нездорової їжі або перебираєте калорійність.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Дієта 5:2 — включає в себе нормально харчуватися 5 днів на тиждень, у той час як обмеження споживання калорій до 500-600 протягом 2-х днів на тиждень.

3. Їж-не їж — "Eat Stop Eat" припускає 24-годинне голодування один або два рази в тиждень. При цьому цей метод не зовсім звичними варіаціями для нас. У цьому разі 24 години можуть початися в будь-який момент. Наприклад: можна утриматися від обіду до вечері на наступний день, це складе 24-годинний інтервал. Або, якщо ви закінчуєте вечерю в 19:00 в понеділок і не їсте до 19:00 наступного дня, то це теж 24 годинна пауза. Також можна зробити паузу від сніданку до сніданку - кінцевий результат той же.

4. Альтернативне голодування: день через день. Є кілька варіантів: або повна відсутність їжі день через день, або ж зниження калорійності в день голоду до 500-600. Але саме цей метод не бажано використовувати постійно.

Ілюстративне фото (instagram.com/usenochka)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Світлана Нікітчук розповіла правду про каву без кофеїну.

До речі, дієтолог Єва Шишова розкрила правду про нестачу вітамінів в міжсезоння.

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