Топ-6 самых популярных схем интервального голодания от диетолога: как это работает

В то же время, диетолог познакомила с шестью самыми распространенными вариациями одной системы "интервальное питание".

1. Метод 16/8 предполагает ежедневное голодание в течение 14–16 часов и ограничение дневного окна приема пищи до 8–10 часов. В разрешенного времени можно есть 2-3-4 раза. Во время перерыва от еды можно пить воду, кофе и другие напитки с нулевой калорийностью. Очень важно в первую очередь употреблять здоровую пищу во время периода приема пищи. Этот метод не имеет смысла, если вы едите много нездоровой пищи или перебираете калорийность.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Диета 5:2 — включает в себя нормально питаться 5 дней в неделю, в то время как ограничение потребления калорий до 500-600 в течение 2-х дней в неделю.

3. Ешь-не ешь — "Eat Stop Eat" предполагает 24-часовое голодание один или два раза в неделю. При этом этот метод не совсем с привычными вариациями для нас. В этом случае 24 часа могут начаться в любой момент. Например: можно воздержаться от обеда в один день до ужина на следующий день, это составит 24-часовой интервал. Или, если вы заканчиваете ужин в 19:00 в понедельник и не едите до 19:00 следующего дня, то это тоже 24 часовая пауза. Также можно сделать паузу от завтрака до завтрака - конечный результат тот же.

4. Альтернативное голодание: день через день. Есть несколько вариантов: или полное отсутствие еды день через день, или же снижение калорийности в день голода до 500-600. Но именно этот метод не желательно использовать постоянно.

Иллюстративное фото (instagram.com/usenochka)