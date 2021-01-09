Цивілізація з поганим настроєм: нутриціолог розповіла, як харчування впливає на відчуття щастя

Надя Андрєєва, фахівець з харчування із 10-річним стажем, нещодавно розповіла про простий спосіб діагностики власного здоров'я за допомогою... язику.

Вона не закликає до самолікування, так що в будь-якому випадку, якщо ви погано себе відчуваєте, потрібно звернутися до лікаря. Але все ж дещо про своє здоров'я можна дізнатися, просто глянув в дзеркало на язик.

Також Надя розповіла про те, як пов'язані настрій і якість їжі, яку ми їмо. Виявляється, взаємозв'язок між їжею і настроєм просто величезна.

"Не секрет, що наші харчові звички відіграють велику роль у визначенні ризику захворювань, але вони також впливають на наш настрій. Вам не потрібно проводити дослідження, яке покаже очевидне, - є багато людей, які начебто ніколи не радіють життю", - написала Андрєєва.

Вона зазначила, що ми бачимо їх навколо нас: вічно роздратований колега, нетерплячі люди в черзі супермаркету, агресивні водії...

"Якимось чином ми перетворилися в цивілізацію з поганим настроєм", - зазначила нутриціолог.

Надя Андрєєва з сином (фото: instagram.com/happynadyaz)

Вона зізналася, що на сьогодні стрес відчувають близько 70 % дорослого населення, а депресія одне з найпоширеніших захворювань, яким страждають жінки.

"Психологи звинувачують все - від наших егоїстичних звичок до руйнування традиційного складу сім'ї. Але чи може харчування бути пов'язано з нашим настроєм?

Хімічні речовини мозку, звані нейромедіатори, є основними регуляторами нашого настрою. Деякі нейромедіатори, такі як серотонін і гамма-аміномасляна кислота (ГАМК), що допомагають нам заспокоїтися. Інші, такі як дофамін, стимулюють нас", - розповіла спеціаліст.

Правильний баланс різних нейромедіаторів гарантує відповідність наших реакцій і настрої певної ситуації. Існує важливий зв'язок між вживаною їжею і нейромедіаторами, що виробляються вашим мозком.

Надя запропонувала розглянути на прикладі взаємозв'язок між нейромедіаторами, живильними речовинами і настроєм.

"Серотонін є нейромедіатором, підтримує позитивний настрій. Він утворюється з триптофану, незамінної амінокислоти, якою багаті риба, яйця, курка, індичка і інші види м'яса. Залізо, цинк, а також вітаміни В3, В6 і С сприяють ферментативним реакціям, що переробляють тріптофан в серотонін", - розповіла Надя.

Як висновок - від того, що ми їмо, прямо залежить наш настрій. Більше здорове їжі - краще настрій.

Раніше Надя Андрєєва назвала продукти, багаті корисним для роботи мозку, і для красивої шкіри Омега-3.