Заспокоїти нервову систему: нутриціолог дала цінну просту практику для зняття стресу

Нутриціолог Надя Андрєєва нещодавно порадила користувачам мережі в будь-який час року є більше овочів, зелені, фруктів. Правда, що стосується овочів, їх ще потрібно вміти правильно приготувати: нутриціолог зізналася, що помилки в приготуванні овочів крадуть їх цінність.

А ще фахівець з харчування нагадує: навіть у 2020-му році можна зберегти свою нервову систему: головне - чути себе і піклуватися про своє здоров'я.

"Практика для нервової системи. Дуже важливий пост, якщо відчуваєте, що нервова система зараз під додатковим навантаженням.

Сьогодні ми розберемо суперпрактику. Давайте почнемо з того, що не весь стрес поганий.

Оптимальна кількість стресу або eustress (від слова ейфорія) насправді йде нам на користь. Він допомагає нашому організму оптимізувати свої ресурси і потрапити в стан потоку, високої концентрації, і оптимізувати роботу імунної системи. Звичайно, мова йде про невеликих кількостях оптимального стресу, не хронічного.

Стрес - не завжди погано (фото: instagram.com/happynadyaz/)

Більшість із нас знаходяться зараз в саме в хронічному стресі, який негативно впливає на стан здоров'я, у тому числі і на імунну систему.

Протягом дня дуже важливо, щоб був баланс між роботою симпатичної і парасимпатичної систем для того, щоб організм встигав відновлюватися і бути продуктивним.

Що можна зробити, коли ви відчуваєте, що втратили контроль, не можете сфокусуватися, і в голові крутиться купа думок. Неможливість концентруватися на одній задачі - це якраз ознака високого непродуктивного стресу.

Панорамний погляд

Це вправа дуже сильно впливає на те, як ми сприймаємо світ і на те в якому стані знаходиться наша нервова система.

Вправа виглядає так:

Коли ви йдете або стоїте, очі повинні залишатися нерухомими (фокус не стрибає з предмета на предмет) і постарайтеся ніби розширити свій погляд.

Охопіть більшу кількість того, що перед вами, замість того, щоб звужувати увагу на одному предметі. Чудово, якщо це можна зробити на вулиці і намагатися охопити повну картину того, що вас оточує.

Якщо ви обмірковуєте якийсь проект або будуєте плани на майбутнє, то ця вправа допоможе побачити картину цілком.

Якщо залишитися в цьому положенні якнайдовше, то можна поставити собі такі питання: де я зараз у своєму житті? Що відбувається навколо мене?

Більш широкий погляд допоможе змінити перспективу сприйняття нашої ситуації і допоможе заспокоїтися", - розповіла спеціалістка.

Нагадаємо, що не так давно мама двох дітей Надя Андрєєва порадила матусям новонароджених уникати образу супермами: це може тільки нашкодити.