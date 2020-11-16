Заспокоїти нервову систему: нутриціолог дала цінну просту практику для зняття стресу

Стиліст порадила, як знімати стрес
Нутриціолог Надя Андрєєва нещодавно порадила користувачам мережі в будь-який час року є більше овочів, зелені, фруктів. Правда, що стосується овочів, їх ще потрібно вміти правильно приготувати: нутриціолог зізналася, що помилки в приготуванні овочів крадуть їх цінність.
А ще фахівець з харчування нагадує: навіть у 2020-му році можна зберегти свою нервову систему: головне - чути себе і піклуватися про своє здоров'я.
"Практика для нервової системи. Дуже важливий пост, якщо відчуваєте, що нервова система зараз під додатковим навантаженням.
Сьогодні ми розберемо суперпрактику. Давайте почнемо з того, що не весь стрес поганий.
Оптимальна кількість стресу або eustress (від слова ейфорія) насправді йде нам на користь. Він допомагає нашому організму оптимізувати свої ресурси і потрапити в стан потоку, високої концентрації, і оптимізувати роботу імунної системи. Звичайно, мова йде про невеликих кількостях оптимального стресу, не хронічного.
Більшість із нас знаходяться зараз в саме в хронічному стресі, який негативно впливає на стан здоров'я, у тому числі і на імунну систему.
Протягом дня дуже важливо, щоб був баланс між роботою симпатичної і парасимпатичної систем для того, щоб організм встигав відновлюватися і бути продуктивним.
Що можна зробити, коли ви відчуваєте, що втратили контроль, не можете сфокусуватися, і в голові крутиться купа думок. Неможливість концентруватися на одній задачі - це якраз ознака високого непродуктивного стресу.
Панорамний погляд
Це вправа дуже сильно впливає на те, як ми сприймаємо світ і на те в якому стані знаходиться наша нервова система.
Вправа виглядає так:
Нагадаємо, що не так давно мама двох дітей Надя Андрєєва порадила матусям новонароджених уникати образу супермами: це може тільки нашкодити.