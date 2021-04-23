Питання "що їсти" відпаде: дієтолог розповіла, як скласти повноцінний раціон для всієї родини
Корисний і повноцінний раціон для всієї родини можна скласти самостійно, не вдаючись до порад дієтолога або фуд-блогерів. Можна просто скористатися простою інструкцією до дії.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла фахівець з харчування, дієтолог і нутриціолог Яна Фоксі.
"Я розберу кожну групу максимально докладно, щоб питання "що їсти?" просто не залишилося", - пообіцяла Яна.
Вона розповіла, що найголовніше правило одне: раціон повинен бути різноманітним і різнобарвним.
"Ідеально, якщо ваша тарілка нагадує веселку. Намагайтеся міняти продукти і не затримуватися на одних і тих же (як це часто буває з картоплею). І буде вам щастя", - сказала майстер зі здорового харчування Фоксі.
Схема корисного раціону на кожен день
Сніданок
білок
складні вуглеводи
цільні жири
свіжі овочі
фрукти в якості десерту
Їжа повинна нагадувати веселку (фото: pexels.com)
Обід
- білок тваринний + рослинний
- яйця і кістковий бульйон можна їсти по переносимості.
Риба і морепродукти: лосось, оселедець, скумбрія; кальмари.
Курча, індичка, курка, качка, фазан.
М'ясо дике, тваринний трав'яного відгодівлі: баранина, яловичина.
Рослинний білок: насіння, бобові-нут, сочевиця, горох.
Рослинний протеїн: конопляний, гороховий, рисовий.
- складні вуглеводи
- овочі
- фрукті в якості десерту
Масла для салатів і приготувань: нерафіноване оливкове, мигдальне, лляне, кокосове, вершкове - від 82, 5 %.
Вечеря
- цільні жири (в даному випадку - горіхи, насіння)
- овочі свіжі + приготовані
Перекус (якщо він потрібен)
- жири: авокадо, жирна риба, оливки, козячі та овечі сири, насіння, горіхи, кокосове молоко
- смузі
- зелений сік
Чіа, гарбузове насіння, лляні, конопляні, кунжутні , соняшникові-але не солоні і не смажені теж підійдуть
Горіхи: мигдаль, фундук, волоський горіх, кокос, фісташки, пекан, макадамія, кедрові горішки - їх варто замочувати на 10-14 годин.
Складні вуглеводи: бобові, безклютенові крупи, гречка, пшоно, кіноа, амарант, рис.
Ягоди: краще - дикі і темного кольору, фрукти, краще - несолодкі.
Крохмалисті овочі: гарбуз, морква, батат, буряк.
Некрохмалисті овочі: огірки, помідори, часник, зелень, капуста, редис, перець, баклажани; водорості...
Нагадаємо, нутриціолог розповіла, як зекономити на корисному харчуванні. Ці продукти багаті вітамінами і доступні кожному.
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