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Відновлення нервових клітин: лікар розповіла, як прибрати з життя стрес і вигоряння

Автор: Тетяна Турчанікова

Нервові клітини не відновлюються. Як часто ви чули цю фразу?

Зрілі нервові клітини - нейрони, дійсно втрачають здатність до регенерації. Через це ураження нервової системи має досить важкі наслідки для людей: зниження розумових здібностей, частковий і повний параліч, відмова життєво важливих органів.

Однак дослідження останніх років показали, що мозок не тільки руйнується під дією стресу та інших несприятливих чинників. Існують способи стимулювати відновлення нервових клітин, расскаазала в своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

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Нейрогенез - це утворення нових нервових клітин в центральній нервовій системі. Для чого нам потрібен нейрогенез?

  • для розвитку і збереження пам'яті та інших когнітивних здібностей;
  • можливості навчатися новому;
  • здатності регулювати наше емоційну поведінку,
  • поліпшити настрій;
  • загальмувати процеси старіння;
  • підвищити стійкість до стресу та вигоряння;
  • знизити ризик нейродегенеративних захворювань.

Як відновити нерви (фото: pexels.com)

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Які наші дії можуть стимулювати утворення нових нервових клітин?

Будь-яке навчання новому стимулюватиме мозок навіть в зрілому віці. Заняття, пов'язані з позитивними емоціями. Фізичні вправи. Те, що ми їмо теж впливає на освіту і зростання нейронів.

Як прибрати з життя постійний стрес (фото: pexels.com)

У стані стресу, безпорадності, зневіри, здатність до нейрогенезу значно знижується.

Раніше нутриціолог розповіла, що допоможе відновити нерви.

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