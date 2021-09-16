Відновлення нервових клітин: лікар розповіла, як прибрати з життя стрес і вигоряння

Нервові клітини не відновлюються. Як часто ви чули цю фразу?
Зрілі нервові клітини - нейрони, дійсно втрачають здатність до регенерації. Через це ураження нервової системи має досить важкі наслідки для людей: зниження розумових здібностей, частковий і повний параліч, відмова життєво важливих органів.
Однак дослідження останніх років показали, що мозок не тільки руйнується під дією стресу та інших несприятливих чинників. Існують способи стимулювати відновлення нервових клітин, расскаазала в своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.
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Нейрогенез - це утворення нових нервових клітин в центральній нервовій системі. Для чого нам потрібен нейрогенез?
Як відновити нерви (фото: pexels.com)
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Будь-яке навчання новому стимулюватиме мозок навіть в зрілому віці. Заняття, пов'язані з позитивними емоціями. Фізичні вправи. Те, що ми їмо теж впливає на освіту і зростання нейронів.
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У стані стресу, безпорадності, зневіри, здатність до нейрогенезу значно знижується.
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