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Восстановление нервных клеток: врач рассказала, как убрать из жизни стресс и выгорание

Автор: Татьяна Турчаникова

Нервные клетки не восстанавливаются. Как часто вы слышали эту фразу?

Зрелые нервные клетки - нейроны, действительно теряют способность к регенерации. Из-за этого поражения нервной системы имеют достаточно тяжелые последствия для людей: снижение умственных способностей, частичный и полный паралич, отказ жизненно важных органов.

Однако исследования последних лет показали, что мозг не только разрушается под действием стресса и других неблагоприятных факторов. Существуют способы стимулировать восстановление нервных клеток, расскаазала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.

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Нейрогенез - это образование новых нервных клеток в центральной нервной системе. Для чего нам нужен нейрогенез?

  • для развития и сохранения памяти и других когнитивных способностей;
  • возможности обучаться новому;
  • способности регулировать наше эмоциональное поведение,
  • улучшить настроение, к примеру;
  • затормозить процессы старения;
  • повысить устойчивость к стрессу и выгоранию;
  • снизить риск нейродегенеративных заболеваний.

Как восстановить нервы (фото: pexels.com)

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Какие наши действия могут стимулировать образование новых нервных клеток?

Любое обучение новому будет стимулировать мозг даже в зрелом возрасте. Занятия, связанные с положительными эмоциями. Физические упражнения. То, что мы едим тоже влияет на образование и рост нейронов.

⠀Как убрать из жизни постоянный стресс (фото: pexels.com)

В состоянии стресса, беспомощности, уныния, способность к нейрогенезу значительно снижается.

Раньше нутрициолог рассказала, что поможет восстановить нервы.

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