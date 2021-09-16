Восстановление нервных клеток: врач рассказала, как убрать из жизни стресс и выгорание

Нервные клетки не восстанавливаются. Как часто вы слышали эту фразу?
Зрелые нервные клетки - нейроны, действительно теряют способность к регенерации. Из-за этого поражения нервной системы имеют достаточно тяжелые последствия для людей: снижение умственных способностей, частичный и полный паралич, отказ жизненно важных органов.
Однако исследования последних лет показали, что мозг не только разрушается под действием стресса и других неблагоприятных факторов. Существуют способы стимулировать восстановление нервных клеток, расскаазала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.
Продукты на каждый день: нутрициолог рассказала, как поддержать печень и желчный
Нейрогенез - это образование новых нервных клеток в центральной нервной системе. Для чего нам нужен нейрогенез?
Съесть и поумнеть: врач назвала продукты, которые помогут мозгам лучше работать
Любое обучение новому будет стимулировать мозг даже в зрелом возрасте. Занятия, связанные с положительными эмоциями. Физические упражнения. То, что мы едим тоже влияет на образование и рост нейронов.
В состоянии стресса, беспомощности, уныния, способность к нейрогенезу значительно снижается.
Раньше нутрициолог рассказала, что поможет восстановить нервы.