Висипання і хронічна втома: дієтолог дала список симптомів, що пора перевірити шлунково-кишковий тракт

Як зрозуміти, що є проблема з кишечником, без аналізів? Знаючи відповідь на це питання, можна самостійно розібратися і зрозуміти, що є певні проблеми.
Наш шлунково-кишковий тракт - це конвеєр. І якщо на якійсь ділянці є поломка, то зупиниться або зламається весь конвеєр.
Про це розповіла лікар-дієтолог Марина Сергєєва в своєму Instagram.
Проблеми кишечника починаються з "верхнього поверху" шлунково-кишкового тракту. Від того, яка кислотність в шлунку, наскільки добре виробляє підшлункова залоза ферменти, а жовчний міхур віддає жовч, буде залежати робота кишечника.
Проблеми шлунково-кишкового тракту - проблеми усього організму (фото: pexels.com)
На які симптоми слід звернути увагу:
тяжкість, здуття живота після їжі
запор або навпаки діарея, нестійкі випорожнення
різкий стійкий запах в туалеті
алергічні реакції на продукти
висипання, акне на шкірі
синдром хронічної втоми
депресія, часті головні болі
запах від тіла, пітливість
зайва вагу або дефіцит маси тіла
Якщо ви помітили за собою хоча б пару симптомів, то проблема є.
Як налагодити роботу шлунково-кишкового тракту (фото: pexels.com) ⠀
Як налагодити роботу всього шлунково-кишкового тракту
Панікувати не варто, але і пускати на самоплив теж. Обов'язково треба приводити в порядок кишечник і весь шлунково-кишкового тракту. Для цього хоча б раз на рік проводити програму для відновлення функцій травного тракту.
Це важливо не тільки для того, щоб позбутися від неприємних симптомів. Злагоджена робота шлунково-кишкового тракту важлива для того, щоб їжа яку ми їмо, повноцінно засвоювалася. А це означає, що організм буде отримувати всі корисні речовини для життєдіяльності.
Чи не буде засвоюватися - будемо "працювати на унітаз", збирати хронічні захворювання і раніше старіти. Тенденція так собі. Тому, не соромимося, що не відкладаємо на потім. Почати варто з харчування, якщо знадобиться, зверніться до фахівця.