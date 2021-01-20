На замітку: експерт з харчування навчила правильно вживати картоплю при схудненні

Картопля – овоч, який бояться багато тих, хто худне і уникають його у своєму раціоні. А даремно. Як вписати цей продукт здорове меню, розповіла експерт по правильному харчуванню Валентина Івушкіна.
Вона зазначила, що, незважаючи на те, що картопля містить багато вуглеводів, все ж це корисна і поживна їжа. У ньому до 4 грамів рослинного білка, майже 5 г клітковини і 25% калію, які нам дуже потрібні.
1.Скільки є? Якщо у вас немає зайвої ваги і симптомів збільшеної слизу, то можна їсти частіше. Наприклад: 2-3 рази в тиждень по 2 картоплини.
Якщо зайві кілограми є, а також присутні інші ознаки накопиченої слизу, 1-2 рази в тиждень по 1 картоплині.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
2.З чим їсти:
Загальна рекомендація: добре, якщо частка картоплі не перевищує 1/3 від всієї страви.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
3.Не поєднується з:
4.Коли їсти:
5.Як готувати? Найздровіші способи приготування – запікання в духовій шафі, тушкування або приготування на пару. А ось смаження – найшкідливіший спосіб. Варити теж не рекомендується: зливаючи воду, в якій варилася картопля, ви зливаєте багато корисних речовин.
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