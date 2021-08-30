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Для здоров'я всієї родини: нутриціолог дала простий рецепт млинців без глютену

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Понеділок 30 серпня 2021 20:09
Для здоров'я всієї родини: нутриціолог дала простий рецепт млинців без глютену Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Тетяна Турчанікова

Млинці від нутрициолога? Вони існують! Ну а що ще залишається робити, коли душа / чоловік / діти просять млинців, але цукор та біле борошно - так собі історія, а безпечних сковорідок з антипригарним покриттям днем з вогнем не знайти?

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram розповіла, що рішення є - це ідеальні млинці без лактози і глютену на чавунній сковороді.

Для здоров'я всієї родини: нутриціолог дала простий рецепт млинців без глютенуПальчики оближеш! (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

Рецепт млинців без глютену

Інгредієнти:

  • 5 яєць
  • 4 ст. л. борошна із зелених бананів
  • 4 ст. л. кукурудзяного борошна
  • 4 ст. л. мигдального борошна
  • 1 / 2 склянки будь-якого горіхового молока, можна просто воду
  • 2 ст. л. яблучного пюре
  • 3 ст. л. кленового сиропу (або іншого сиропу)
  • трохи солі

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Для здоров'я всієї родини: нутриціолог дала простий рецепт млинців без глютенуТакі млинці корисні всім членам сім'ї (фото: pexels.com)⠀

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Приготування:

- Висипте весь вміст в одну миску, все ретельно перемішайте.⠀

- Випікайте, змастивши сковорідку маслом дхі. Змащуйте готові млинці рясно маслом дхі.

Раніше нутриціолог назвала один простий засіб, що допоможе відновити печінку.

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