Для здоров'я всієї родини: нутриціолог дала простий рецепт млинців без глютену
Млинці від нутрициолога? Вони існують! Ну а що ще залишається робити, коли душа / чоловік / діти просять млинців, але цукор та біле борошно - так собі історія, а безпечних сковорідок з антипригарним покриттям днем з вогнем не знайти?
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram розповіла, що рішення є - це ідеальні млинці без лактози і глютену на чавунній сковороді.
Пальчики оближеш! (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Рецепт млинців без глютену
Інгредієнти:
- 5 яєць
- 4 ст. л. борошна із зелених бананів
- 4 ст. л. кукурудзяного борошна
- 4 ст. л. мигдального борошна
- 1 / 2 склянки будь-якого горіхового молока, можна просто воду
- 2 ст. л. яблучного пюре
- 3 ст. л. кленового сиропу (або іншого сиропу)
- трохи солі
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Приготування:
- Висипте весь вміст в одну миску, все ретельно перемішайте.⠀
- Випікайте, змастивши сковорідку маслом дхі. Змащуйте готові млинці рясно маслом дхі.
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