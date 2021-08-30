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Для здоровья всей семьи: нутрициолог дала простой рецепт блинов без глютена

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Понедельник 30 августа 2021 20:09
Для здоровья всей семьи: нутрициолог дала простой рецепт блинов без глютена Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Блины от нутрициолога? Они существуют! Ну а что еще остается делать, когда душа / муж / дети просят блинов, но сахар и белая мука - так себе история, а безопасных сковородок с антипригарным покрытием днем с огнем не сыскать?

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram рассказала, что решение есть - это идеальные блины без лактозы и глютена на чугунной сковороде.

Для здоровья всей семьи: нутрициолог дала простой рецепт блинов без глютенаПальчики оближешь! (фото: instagram.com/veronika_naturomama)

Рецепт блинов без глютена

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 4 ст. л. муки из зеленых бананов
  • 4 ст. л. кукурузной муки
  • 4 ст. л. миндальной муки
  • 1 / 2 стакана любого орехового молока, можно просто воду
  • 2 ст. л. яблочного пюре
  • 3 ст. л. кленового сиропа (или другой сироп)
  • немного соли

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Для здоровья всей семьи: нутрициолог дала простой рецепт блинов без глютенаТакие блины полезны всем членам семьи (фото: pexels.com)⠀

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Приготовление:

- Высыпьте все содержимое в одну миску, все тщательно перемешайте.⠀

- Выпекайте, смазав сковородку маслом гхи. Смазывайте готовые блины обильно маслом гхи.

Раньше нутрициолог назвала одно простое средство, которое поможет восстановить печень.

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