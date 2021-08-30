Для здоровья всей семьи: нутрициолог дала простой рецепт блинов без глютена
Блины от нутрициолога? Они существуют! Ну а что еще остается делать, когда душа / муж / дети просят блинов, но сахар и белая мука - так себе история, а безопасных сковородок с антипригарным покрытием днем с огнем не сыскать?
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram рассказала, что решение есть - это идеальные блины без лактозы и глютена на чугунной сковороде.
Пальчики оближешь! (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Рецепт блинов без глютена
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 4 ст. л. муки из зеленых бананов
- 4 ст. л. кукурузной муки
- 4 ст. л. миндальной муки
- 1 / 2 стакана любого орехового молока, можно просто воду
- 2 ст. л. яблочного пюре
- 3 ст. л. кленового сиропа (или другой сироп)
- немного соли
Что съесть, чтобы похудеть: диетолог назвала один-единственный продукт для хорошей фигуры
Такие блины полезны всем членам семьи (фото: pexels.com)⠀
Нитраты и пестициды: нутрицолог рассказала, как избавиться от химии в овощах и фруктах
Приготовление:
- Высыпьте все содержимое в одну миску, все тщательно перемешайте.⠀
- Выпекайте, смазав сковородку маслом гхи. Смазывайте готовые блины обильно маслом гхи.
Раньше нутрициолог назвала одно простое средство, которое поможет восстановить печень.