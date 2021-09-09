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Щоб шлунок працював, як годинник: нутриціолог розповіла, як налагодити травлення

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Четвер 09 вересня 2021 18:01
Щоб шлунок працював, як годинник: нутриціолог розповіла, як налагодити травлення Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Тетяна Турчанікова

Одне з найчастіших питань до фахівця з харчування: чому шлунково-кишковий тракт працює погано і що зробити, щоб налагодити травлення.

Нутриціолог Вероніка Натуромама в своєму Instagram зібрала цілий список, чек-лист принципів здорового харчування. За допомогою цих простих порад легко налагодити роботу шлунково-кишкового тракту - шлунок буде працювати, як годинник. Вже через два тижні ви помітите результати.

Щоб шлунок працював, як годинник: нутриціолог розповіла, як налагодити травленняЇжте свіжоприготовану їжу (фото: pexels.com)

Топ-10 принципів здорового харчування

  • Сидіти при вживанні їжі прямо, не сутулитися, не ставити ноги вище пояса (це профілактика рефлюксу).
  • Прибирати телефон і будь-які гаджети під час їжі (при перегляді контенту виробляється кортизол, який негативно впливає на травлення).
  • Їсти свіжоприготовану їжу (максимум - на другий день). Далі їжа починає розкладатися і стає важкою для травлення.

П'ять складових: лікар розповіла, що потрібно, щоб щитовидка працювала, як годинник

  • Жувати кожну ложку їжі мінімум 20-25 разів (ця звичка виробляється не менше 90 днів - але вона суперпомічниця вашим ферментам).
  • Пити теплу гарячувату воду перед їжею, не пити і не запивати холодним.
  • Не їсти за 2 години до сну (найкраще - до 19:00).

Щоб шлунок працював, як годинник: нутриціолог розповіла, як налагодити травленняПийте теплу, а не холодну воду (фото: pexels.com)

Жіноча молодість і краса: лікар назвала всього три гормони, за якими вкрай важливо стежити

  • Дотримуватися режиму прийняття їжі - їсти в один і той же час, 3 рази на день, витримуючи "вікна" приблизно в 4 години.
  • Між вечерею і сніданком має проходити не менше 12 годин.
  • Не приймати душ і не засинати відразу після їжі - це послаблює травлення.
  • Пити чай для травлення, використовувати спеції.

Раніше нутриціолог дала простий і дієвий рецепт для очищення кишечника.

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