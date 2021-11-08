У мені вирував вулкан: учасник "Холостячки 2" зізнався в неконтрольованих ревнощах на проекті

Під час восьмого випуску реаліті-шоу "Холостячка 2" фрідайвер Андрій Хветкевич нарешті проявив ініціативу і запросив Злату Огнєвіч на таємне побачення. Що не дуже сподобалося іншим чоловікам - особливо Максиму Тарапаті, який після зустрічі співачки з конкурентом приготував їм сніданок, проте не зміг стримати свої ревнощі.

Макс зазначив, що ревнощі - таке почуття, до якого не можна підготуватися. А ситуацію зі сніданком назвав парадом абсурду.

"Я ревнував, але ніяк не міг впливати на ситуацію. Я вперше готував сніданок дівчині, яка прийшла з побачення з іншим чоловіком. І якщо вже я на параді абсурду, то вперше (і востаннє) ще й нагодував такого чоловіка", - розповів учасник шоу.

За словами Тарапати, йому було шалено складно стриматися, проте допомогло усвідомлення іронії ситуації.



"У мені в цей момент просто вирував вулкан. Мені здавалося, що якщо я зупинюся і сяду, то просто вибухну. Слава богу, до мене вчасно приспіли на допомогу мої друзі сарказм і іронія, і ми разом з ними вже вичавлювали всі соки абсурду з ситуації... але всі мої почуття були написані у мене на обличчі", - висловився він.

Максим Тарапата не зміг приховати, що ревнує Злату до інших учасників (фото: instagram.com/tarmaks)

Максим вважає, що почуття краще не приховувати, проте потрібно вміти тримати себе в руках при цьому.



"Тримати себе в руках потрібно, але ревнощі не можна приховувати. Важливо, щоб кохана людина знала, коли щось турбує. І від її реакції залежить багато чого. Вона може забити в стилі "тобі здалося". Але також, в її силах спробувати розвіяти переживання. Я ревнував. І сильно переживав. Почав сумніватися, що я їй взагалі потрібен. І сказав про це", - поділився чоловік.

Що ж, Злата дещо розвіяла його сумніви.



"Вона побачила, як мені нелегко... і поговорила зі мною. Показала, як могла, що я їй небайдужий. Це було те саме зустрічне світло, якого мені тоді не вистачало", - розповів підприємець.