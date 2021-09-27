Трошки соромно: учасник "Холостячки 2" раптово відверто висловився після зближення з Огнєвіч

Так, танець Іллі і Злати вийшов трохи скутим - бізнесмен не знав, як правильно рухатися, а співачка заявила, що не відчула чоловіка поруч. Виявилося, підприємець запалився ідеєю навчитися танцювати і навіть дав собі обіцянку.

"Ой, та навіщо тобі ці танці, тобі це ніколи не стане в нагоді?". Колись почув я таку фразу. І таких прикладів дуже багато по життю, коли тобі доля посилає можливості, а ти їх не використовуєш. Тому надалі я зрозумів, що потрібно використовувати кожну можливість, яку дає тобі сама доля. P. S. Я давно мрію навчитися танцювати, але скажу чесно, мені трошки соромно йти в школу танців. Піду з коханою жінкою, обіцяю", - заявив Ілля.

До слова, він перший зголосився відчути на собі роботу диво-інструменту, що допомагає створювати спільну мелодію тіл двох людей. Ілля з гумором назвав свою поголену наголо голову "діджейським пультом", а Злата з інтересом "зіграла" на ньому і навіть заявила, що така мелодія цілком могла б звучати на фестивалі електронної музики.

"Я думаю, ми впоралися дуже навіть добре, не дивлячись на хвилювання і переживання. Поки йду, думаю, що робити, як це буде, сподобається чи не сподобається, чи впораюся я, а чи вийде у нас? А в момент, коли вже підійшов і взяв Злату за руку, всі думки зникли і я довірився своєму серцю і своїм внутрішнім інстинктам", - зізнався Ілля.