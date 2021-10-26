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Пізно зрозумів: у екс-учасника "Холостячки 2" раптово провели обшук поліцейські

Автор: Styler

У шостому випуску "Холостячки 2" зі Златою Огнєвіч шоу покинули відразу три учасники. Серед них виявився ресторатор Вінченцо Дулепа - співачці хлопець здався недостатньо щирим. Чоловік подякував Златі за їх спільну історію на проекті і покинув будинок, де живуть учасники. Хлопець активно веде сторінку в соцмережі і ділиться новинами з життя з шанувальниками, які з'явилися у нього після шоу.

Вінченцо вирішив розповісти в Instagram історію, яка трапилася з ним увечері в понеділок, 26 жовтня в Києві.

Так, хлопця обшукала поліція, а подробицями того, що сталося він поділився з підписниками.

"Відео забув зняти! Припаркувався біля будинку і мене поліцейські перевіряють!"- з подивом розповів Вінченцо.

Вінченцо постарався з гумором відреагувати на обшук (фото: instagram.com/vincenzo_dulepa)

Чоловік поставив машину і ще якийсь час, сидячи в авто, переглядав щось в телефоні. Через 10 хвилин до нього під'їхали правоохоронці і почали перевірку.

"Я не став сперечатися, хоча міг. Але я підійшов до цього з гумором. Попросили в машині відкрити все, що тільки можна: багажник, рюкзак, бардачок, підлокітник, коробку від подарунка, сірникову коробку. Я пізно зрозумів, що можу зняти відео і вам показати", - поділився Вінченцо.

Скріншот: instagram.com/vincenzo_dulepa

До слова, напередодні ввечері Вінченцо і ще один учасник Холостячки 2 Роман Васильєв вирішили виконати завдання від підписниці і, згідно з проханням, подарували на вулиці незнайомим дівчатам 10 троянд.

Скріншот: instagram.com/vincenzo_dulepa

Представниці прекрасної статі тепло і з посмішкою реагували на романтичний презент від видних чоловіків, обіймалися з ними, а деякі навіть виявилися підписницями учасників реаліті і прихильницями проекту.

Нагадаємо, що раніше учасник "Холостячки 2" психолог Роман Свечкоренко висловився про свій відхід з шоу і незакінчений шлюборозлучний процес.

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ХолостячкаЗлата Огнєвіч