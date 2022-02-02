Коли продовження і чи буде Саманта: все, що відомо про другий сезон "І просто так..."

Головне питання – чи буде другий сезон шоу. І тут HBO Max тримає інтригу –офіційного продовження серіалу не анонсували. Однак творець шоу Майкл Патрік Кінг і зірка серіалу Сара Джессіка Паркер відкрито обговорювали таку можливість.

Трейлер документального фільму "І просто так..."

"Ми зробили те, що було важко зробити, тобто ми взяли щось знайоме і зробили це новим, в кращу або в гіршу сторону", – говорить Майкл. Сара зізналася, що безумовно точно хоче працювати над продовженням. Причому якомога швидше.

"Ми з Майклом розмовляли два тижні тому і сказали: "Добре, коли ми поговоримо про це?". Тому що є календар, і не хотілося б, щоб пройшло занадто багато часу. Відчувається, що є імпульс", – продовжила вона.

Також Майкл Патрік Кінг дав чітку відповідь: чи варто очікувати появи Саманти, яка в першій частині не знімалася.

Продюсер відповів, чи буде Саманта (фото: instagram.com/justlikethatmax)

"Ти віриш людям на слово, і ти розумний продюсер – ти не заганяєш себе в кут. З чарівної точки зору, здорово мати Саманту. Але у мене немає реалістичних очікувань, що Кім Кеттролл коли-небудь знову з'явиться", – сказав Кінг виданню Variety.

Продовження має успіх у глядачів, незважаючи на критику (фото: instagram.com/justlikethatmax)

На що точно можуть розраховувати фанати, так це прем'єру закулісного документального фільму про створення серіалу, яка з'явиться в день фінальної серії. Спеціальна пропозиція покликана відкрити завісу над тим, як AJLT з'явився на світ більш ніж через 20 років після того, як його попередник вперше вийшов в ефір.

Зірки Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс дадуть інтерв'ю разом зі сценаристами, художниками по костюмах, продюсерами і знімальною групою шоу.