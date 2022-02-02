Когда продолжение и будет ли Саманта: все, что известно о втором сезоне "И просто так…"

Главный вопрос – будет ли второй сезон шоу. И тут HBO Max держит интригу – официального продолжения сериала не анонсировали. Однако создатель шоу Майкл Патрик Кинг и звезда сериала Сара Джессика Паркер открыто обсуждали такую возможность.

Трейлер документального фильма "И просто так…"

"Мы сделали то, что было трудно сделать, то есть мы взяли что-то знакомое и сделали это новым, в лучшую или в худшую сторону", – говорит Майкл. Сара призналась, что определенно точно хочет работать над продолжением. Причем как можно скорее.

"Мы с Майклом разговаривали две недели назад и сказали: "Хорошо, когда мы поговорим об этом?". Потому что есть календарь, и не хотелось бы, чтобы прошло слишком много времени. Чувствуется, что есть импульс", – продолжила она.

Также Майкл Патрик Кинг дал четкий ответ: стоит ли ожидать появления Саманты, которая в первой части не снималась.

Продюсер ответил, будет ли Саманта (фото: instagram.com/justlikethatmax)

"Ты веришь людям на слово, и ты умный продюсер – ты не загоняешь себя в угол. С волшебной точки зрения, здорово иметь Саманту. Но у меня нет реалистичных ожиданий, что Ким Кэттролл когда-либо снова появится", – сказал Кинг издание Variety.

Продолжение имеет успех у зрителей, несмотря на критику (фото: instagram.com/justlikethatmax)

На что точно могут рассчитывать фанаты, так это премьеру закулисного документального фильма о создании сериала, которая появится в день финальной серии. Специальное предложение призвано приоткрыть завесу над тем, как AJLT появился на свет более чем через 20 лет после того, как его предшественник впервые вышел в эфир.

Звезды Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис дадут интервью вместе со сценаристами, художниками по костюмам, продюсерами и съемочной группой шоу.