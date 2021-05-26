"Найрудіші" українські ТБ-зірки згадали кумедні моменти, пов'язані з кольором їхнього волосся

Надія Хільська

Фото: Надія Хільська (прес-служба НЛО TV)

Зараз я чую величезну кількість компліментів про колір мого волосся, я дякую всім і відповідаю, що все це моральна компенсація за моє нещасне дитинство... Мене обзивали навіть не "рудою", а "іржавою"... Виходить, навіть на "руду" не дотягувала. Але зате зараз я, безумовно, щаслива! До того ж, економлю на фарбі для волосся (посміхатися).

Фото: Надія Хільська (прес-служба НЛО TV)

Олександр Рудинський

Фото: Олександр Рудинський (прес-служба НЛО TV)

Якщо чесно, в школі мені не дуже подобалося те, що я рудий. Тому що, коли ми робили з хлопцями якусь шкоду, то відповідав завжди я, тому що мене неможливо було не помітити. Доходило навіть до крайнощів.

Пам'ятаю, ми один раз виправляли оцінки, і мене хотіли вигнати зі школи. І хоча це робила половина класу - відповідав я. Якщо ми щось затівали і тікали - помічали тільки мене, тому що моя потилиця яскраво світилася. Але потім з часом мені почали говорити: "Рідний, це ж твоя особливість!", і я зрозумів, що це так і є. І в моїй професії і правда "вигідно" мати таке волосся.

Що ще кумедно - моя дружина Маша руда, як і я, і наша дитина теж. Хоча ні у мене, ні у Маші батьки не руді.

Фото: Олександр Рудинський (прес-служба НЛО TV)

Дмитро Андрієнко

Фото: Дмитро Андрієнко (прес-служба НЛО TV)

Із розповідей мами знаю, що в дитинстві я дуже цікавився футболом і хотів стати відомим футболістом. Це я пам‘ятаю, я б і зараз не був проти стати відомим футболістом. Але от те, чого я не пам‘ятаю, але що було: я просив батьків купувати мені "голландську їжу" - що це таке і досі не відомо. Я так вирішив, бо нідерландці грали в помаранчевій (рудій) формі. Грали добре, а мене це підкупало, я відчував себе одним із рудих нідерландців, і тягнувся до їхнього рівня зрозумілими тільки мені методами.

Футболістом я так і не став, а рудим залишився. І це прекрасно.

Фото: Дмитро Андрієнко (прес-служба НЛО TV)