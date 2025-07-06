В жемчуге и на Rolls-Royce: 50-летняя звезда Spice Girls в третий раз вышла замуж
50-летняя участница культовой группы Spice Girls Мелани Браун в третий раз вышла замуж.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Так, спустя три года после помолвки Scary Spice и ее возлюбленный, парикмахер Рори Макфи, поженились.
Свадьба состоялась 5 июля в легендарном соборе Святого Павла в Лондоне - месте, которое обычно не принимает церемонии бракосочетаний.
Однако Мел Би сделали исключение из-за ее статуса кавалера ордена Британской империи за благотворительную деятельность.
Несмотря на то, что это уже третий брак певицы, она не жалела роскоши: белое платье с длиннющим шлейфом, фатой и изысканными жемчужными деталями на рукавах и воротнике стало настоящим акцентом праздника.
Над платьем работала британский дизайнер Жозефина Скотт, которая рассказала, что Мел хотела подчеркнуть в своем образе силу, чувственность и вечную гламурность.
После церемонии молодожены выехали на праздничный ужин в карете, запряженной лошадьми, а гостей перевезли на классических красных красных двухэтажных автобусах Route Master.
Mel B вчера вышла замуж за своего парикмахера(?) GENIUS. pic.twitter.com/s6oOtWavQ5- Nicole Nichelle (@alamanecer) 5 июля 2025 года
Что касается коллег по Spice Girls - на свадьбе была только Эмма Бантон.
#EmmaBunton aka Baby Spice attending Mel B's wedding at St. Paul Cathedral pic.twitter.com/kcvdw60EMq- ModernItGirl (@Modernitgirl) 5 июля 2025 г .
Виктория Бекхэм, Мелани Си и Джерри Холливелл снова пропустили событие - так же как и 50-летие Мел Би в мае.
По словам инсайдеров, Виктория хотела присутствовать, но уехала за границу.
"Она очень тепло относится к Мел, несмотря на то, что их отношения уже не так близки", - рассказал источник.
Posh Spice поздравила молодоженов в соцсетях видео и архивным фото.
А вот отношения с Джерри Холливелл, по слухам, напряженные - им трудно быть в одном пространстве без конфликтов.
Считают, что именно Джерри когда-то сорвала переговоры о воссоединении группы из-за разочарования в Мел.
Что известно о личной жизни Мел Би
Это уже третий брак Мелани. Она была замужем за танцовщиком Джимми Гулзаром, с которым в 1999 году родила дочь Феникс.
Позже у нее появилась дочь Энджел от актера Эдди Мерфи. Второй брак с кинопродюсером Стивеном Белафонте, в котором родилась дочь Мэдисон, закончился разводом в 2017 году.
В своих мемуарах Мел открыто рассказывала о домашнем насилии и попытке самоубийства во время этого брака.
С нынешним мужем, парикмахером Рори Макфи, певица дружила много лет.
Мел Би и Рори Макфи (фото: instagram.com/officialmelb)
Роман начался только в 2018 году, а в 2022-м пара официально обручилась - несмотря на обещания Мел больше никогда не выходить замуж.
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