RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота

Актер Джордж Клуни стал лауреатом одной из самых престижных кинонаград мира: детали

18:10 07.07.2026 Вт
2 мин
Такую премию можно получить за огромный вклад в мировую кинемотографию
aimg Наталия Крижановская
Джордж Клуни (фото: Getty Image)

Голливудского актера Джорджа Клуни отметят одной из самых престижных наград в мире кино. На 83-м Венецианский международный кинофестиваль звезда получит почетного "Золотого льва". Сам Клуни уже отреагировал на эту новость и не удержался от самоиронии.

Реакция актера

Торжественная церемония вручения состоится в сентябре в Италии во время открытия 83-го Венецианского кинофестиваля. Для актера это отличие имеет особую ценность, ведь именно этот фестиваль он неоднократно называл одним из самых важных в своей творческой жизни.

После объявления решения организаторов Клуни поблагодарил за признание и пошутил, что такая награда может свидетельствовать только об одном - он уже стал "старым".

"У меня было так много чрезвычайных моментов в Венеции. Этот фестиваль, без сомнения, самый любимый, и получить "Золотого льва" - это огромная честь. Кроме того, это, пожалуй, означает, что я уже старый. Но я все равно его заберу", - пошутил он.

За что Клуни вручат "Золотого льва"

Оргкомитет фестиваля объяснил, что почетной наградой решили отметить многолетний творческий путь Джорджа Клуни и его влияние на мировую киноиндустрию. За более чем 40 лет в профессии он зарекомендовал себя не только как успешный актер, но и как режиссер, продюсер и сценарист.

Голливудская звезда Джордж Клуни (фото: Getty Image)

Представители фестиваля подчеркнули, что Клуни удалось сохранить свой стиль и харизму, независимо от жанра или роли. В своих работах он сочетает сдержанность, иронию, глубину и эмоциональность, благодаря чему давно стал одним из самых известных актеров Голливуда.

Карьера, охватившая десятки культовых фильмов

За годы творчества Джордж Клуни все равно успешно проявил себя в самых разных жанрах – от драм и политических триллеров до комедий, фантастики и приключенческого кино. Среди известнейших лент с его участием принесших актеру мировую славу можно выделить следующие:

  • "Три короля",
  • "Сириана",
  • "Майкл Клейтон",
  • "Гравитация",
  • "Потомки",
  • "Высшее небо",
  • "Одиннадцать друзей Оушена".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Шоу-бизнесНовости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнеса