Актор Джорж Клуні став лауреатом однієї з найпрестижніших кінонагород світу: деталі

Голлівудського актора Джорджа Клуні відзначать однією з найпрестижніших нагород у світі кіно. На 83-му Венеційський міжнародний кінофестиваль зірка отримає почесного "Золотого лева". Сам Клуні вже відреагував на цю новину та не втримався від самоіронії.
Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на The News.
Урочиста церемонія вручення відбудеться у вересні в Італії під час відкриття 83-го Венеційського кінофестивалю. Для актора ця відзнака має особливу цінність, адже саме цей фестиваль він неодноразово називав одним із найважливіших у своєму творчому житті.
Після оголошення рішення організаторів Клуні подякував за визнання та пожартував, що така нагорода може свідчити лише про одне - він уже став "старим".
"У мене було так багато надзвичайних моментів у Венеції. Цей фестиваль, без сумніву, мій найулюбленіший, і отримати "Золотого лева" - це величезна честь. Крім того, це, мабуть, означає, що я вже старий. Але я все одно його заберу", - пожартував він.
Оргкомітет фестивалю пояснив, що почесною нагородою вирішили відзначити багаторічний творчий шлях Джорджа Клуні та його вплив на світову кіноіндустрію. За понад 40 років у професії він зарекомендував себе не лише як успішний актор, а й як режисер, продюсер і сценарист.
Представники фестивалю наголосили, що Клуні вдалося зберегти власний стиль і харизму, незалежно від жанру чи ролі. У своїх роботах він поєднує стриманість, іронію, глибину та емоційність, завдяки чому давно став одним із найвпізнаваніших акторів Голлівуду.
За роки творчості Джордж Клуні однаково успішно проявив себе у найрізноманітніших жанрах - від драм і політичних трилерів до комедій, фантастики та пригодницького кіно. Серед найвідоміших стрічок за його участю які принесли акторові світову славу можна виділити такі: