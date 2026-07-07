Актор Джорж Клуні став лауреатом однієї з найпрестижніших кінонагород світу: деталі

Реакція актора

Урочиста церемонія вручення відбудеться у вересні в Італії під час відкриття 83-го Венеційського кінофестивалю. Для актора ця відзнака має особливу цінність, адже саме цей фестиваль він неодноразово називав одним із найважливіших у своєму творчому житті.

Після оголошення рішення організаторів Клуні подякував за визнання та пожартував, що така нагорода може свідчити лише про одне - він уже став "старим".

"У мене було так багато надзвичайних моментів у Венеції. Цей фестиваль, без сумніву, мій найулюбленіший, і отримати "Золотого лева" - це величезна честь. Крім того, це, мабуть, означає, що я вже старий. Але я все одно його заберу", - пожартував він.

За що Клуні вручать "Золотого лева"

Оргкомітет фестивалю пояснив, що почесною нагородою вирішили відзначити багаторічний творчий шлях Джорджа Клуні та його вплив на світову кіноіндустрію. За понад 40 років у професії він зарекомендував себе не лише як успішний актор, а й як режисер, продюсер і сценарист.

Голлівудська зірка Джорж Клуні (фото: Getty Image)

Представники фестивалю наголосили, що Клуні вдалося зберегти власний стиль і харизму, незалежно від жанру чи ролі. У своїх роботах він поєднує стриманість, іронію, глибину та емоційність, завдяки чому давно став одним із найвпізнаваніших акторів Голлівуду.

Кар'єра, яка охопила десятки культових фільмів

За роки творчості Джордж Клуні однаково успішно проявив себе у найрізноманітніших жанрах - від драм і політичних трилерів до комедій, фантастики та пригодницького кіно. Серед найвідоміших стрічок за його участю які принесли акторові світову славу можна виділити такі: