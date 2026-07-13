RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота

Артему Пивоварову приписали тайную свадьбу с коллегой: что о ней известно (фото)

17:49 13.07.2026 Пн
2 мин
Новую волну слухов вызвала смена фамилии девушки
aimg Сюзанна Аль Мариди
Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Личная жизнь Артема Пивоварова снова оказалась в центре внимания. Артисту приписывают тайную свадьбу с девушкой, которая много лет работает в его команде.

РБК-Украина рассказывает, что известно о возможной женитьбе и как выглядит "избранница" певца.

Больше интересного: Как Пивоваров перепел легендарный хит Степана Гиги

Что известно о возможной свадьбе

Очередные слухи о свадьбе артиста вспыхнули с новой волной после появления нескольких фото в Telegram-канале Богдана Беспалова.

По его словам, избранницей певца стала Дарья Чередниченко, которая уже много лет работает в его команде. Девушка якобы недавно сменила фамилию на Пивоварову.

"Была Чередниченко Даша, стала Пивоварова Даша. Поздравляем Артема и Дашу Пивоваровых с тайной свадьбой", - написал блогер.

Возлюбленная Пивоварова сменила фамилию (скриншот)

Что известно о возможной жене Пивоварова

По данным социальных сетей, Дарья много лет занимается менеджментом артиста.

Об их романе заговорили еще в 2017 году. Поклонники обратили внимание, что в соцсетях девушки регулярно появлялись общие фотографии с Артемом.

На одних они позировали вместе и обнимались, а на других не скрывали чувств.

Пивоваров и Дарья (фото: instagram.com/dasha_mavashy)

Не первые слухи о свадьбе

В конце прошлого года фаны снова заговорили об отношениях пары, когда Пивоваров нежно посмотрел на таинственную девушку в зале. Трогательный момент попал на видео.

Кроме того, весной 2024 года на безымянном пальце артиста заметили обручальное кольцо. Это спровоцировало предположение о возможной женитьбе. Сам Пивоваров избежал прямого ответа, объяснив, что это только аксессуар.

Певец и его вероятная избранница официально слухи о личной жизни не комментировали.

Еще больше интересного:

Тина Кароль призналась, какой будет свекровью

Юмористка Алла Волкова во второй раз стала мамой

При написании материала были использованы такие источники: Telegram-канал BespaLOVmedia, Instagram-аккаунты Пивоварова и Dasha Mavashy.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Артем ПивоваровНовости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнесаЗвёзды