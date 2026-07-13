"Была в России всего раз". Полякова на заседании у Гончаренко заявила о нарушении прав

Что сказала Полякова на заседании

Оля напомнила, что причиной ее недопуска на Нацотбор стала норма, запрещающая участвовать исполнителям, выступавшим на территории России или временно оккупированных территориях после 15 марта 2014 года. По словам певицы, это решение нарушает ее права.

"Ни один закон Украины не устанавливал на тот момент появления этого пункта правил ответственности за такие выступления. Этот пункт появился задним числом только в 2019 году и применялся очень избирательно", - сказала она.

Что касается избирательности, то Полякова вспомнила Джамалу и Константина Меладзе.

"Победительница Нацотбора 2016 года также выступала в России в 2014-2015 годах, и это не помешало ей представлять Украину на международном конкурсе и выиграть. Это Джамала. В 2017-м на Нацотборе был продюсер Константин Меладзе, который не просто работал в РФ, а до сих пор работает", - добавила она.

Полякова на заседании ВСК (скриншот)

Певица выразила недовольство тем, что Суспільний мовник принял решение о правилах без широкого общественного обсуждения.

"Считаю, что это некорректно и дискриминационно", - подчеркнула она.

Прокомментировала Оля и свой опыт в России, из-за которого теперь не может принять участие в конкурсе.

"Моя поездка в Россию была всего раз в начале 2015 года. И не с концертом, а участие в шоу. После этой поездки я разорвала контракт, заплатила неустойку, и то шоу даже не вышло, потому что я перестала там сниматься. Мне было все понятно с ними уже тогда", - отметила она.

По мнению Поляковой, нынешние правила Нацотбора ставят в неравные условия артистов, которые отказались от российского рынка до начала полномасштабной войны и продолжали работать в Украине.

"Я не одна. Есть и другие люди, которые тоже не имеют права участвовать в конкурсе", - сказала она.

В то же время имен этих артистов певица не назвала, отметив лишь, что это "весь топовый эшалон".

Она подчеркнула, что не планировала доводить ситуацию до суда, но сейчас не видит иного выхода.



Напомним, за несколько дней до события Полякова показала официальное письмо от ВСК , в котором его пригласили дать показания на заседании. Тогда она не раскрывала причины, но теперь ясно, что поводом был вопрос участия в Нацотборе.