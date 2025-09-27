Яценко из хора "Гомін" довел до слез песней о Киеве (видео)

В Киеве состоялся концерт популярного хора "Гомін", который покорил украинцев "вирусными" видео. Во время выступления солист коллектива Вадим Яценко исполнил песню "Києве мій" и не сдерживал эмоции.

Как сообщает РБК-Украина , видео с трогательным моментом на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Соня Кошкина.

Как выступил хор "Гомін"

На опубликованных кадрах видно, как Яценко исполняет строки из культовой песни композитора Игоря Шамо на слова поэта Дмитрия Луценко, которая была создана в 1962 году. Солист растроганно вытирал слезы и сорвал овации.

"Под "Києве мій" плакала большая часть зала. Включая самого Вадима Яценко. Там невозможно было по-другому. Настолько это искренне, сильно, о большой любви, которая песней переходит от поколения к поколению. Была вчера очень счастливой", - написала Кошкина.

Исполнение песни о Киеве поразило и пользователей. В комментариях под видео они пишут:

"Замечательно! Я не киевлянка, но плакала, словно бешеная. Это и мой город, соединяющий всех украинцев"

"Знаете, когда пение Вадима доводит до слез, то это шедевр, его просто надо почувствовать, к сожалению не всем дано. "Гомон", вы заполонили наши души, мы вас любим и слушаем каждый день"

"Обожаю! Такой искренний, душевный и харизматичный человек"

"Очень душевно, искренне, без пафоса"

"Какие они талантливые!!! Браво!".

Что известно о хоре "Гомін"

Художественным руководителем коллектива является Вадим Яценко - лауреат всеукраинских конкурсов и исполнитель, чьи эмоциональные выступления неоднократно становились вирусными в соцсетях. Хор "Гомон" известен современными интерпретациями классических произведений и активным участием в культурной жизни Украины.

Недавно Евгений Рыбчинский высказался относительно скандала с хором "Гомін", который без разрешения исполнил произведения его отца.

"Это недоработки не тех, кто поет, а тех, кто руководит. Это же муниципальный хор. Он не принадлежит тому парню Вадику, который поет. Яценко просто исполнитель, причем блестящий исполнитель", - отметил он и добавил, что конфликт уже решен.